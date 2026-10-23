Europarlamentarul Claudiu Târziu, membru al Grupului ECR din Parlamentul European, a cerut reducerea birocrației, valorificarea resurselor minerale ale României și acordarea priorității industriei de apărare, în cadrul dezbaterii privind modificările aduse Regulamentului european privind materiile prime critice (CRMA).

Luni, 19 octombrie, în plenul Parlamentului European, Claudiu Târziu a atras atenția asupra dependenței Uniunii Europene de China pentru aprovizionarea cu materii prime esențiale industriei auto, energiei eoliene și producției de armament. „98% din acești magneți și 97% din magneziu vin din China. Prin urmare, sîntem dependenți de China. Iar aceasta este o vulnerabilitate”, a declarat europarlamentarul în intervenția sa din cadrul dezbaterii privind modificările aduse Regulamentului privind materiile prime critice, dosar aflat în sfera de competență a Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE).

În opinia sa, dependența europeană este consecința unor decizii care au dus la închiderea minelor și la mutarea capacităților industriale în afara Uniunii Europene. Modificarea regulamentului ar trebui să contribuie la corectarea acestor vulnerabilități, însă soluția nu poate fi adăugarea unor noi obligații administrative pentru companii.

„Firmele noastre au nevoie de autorizații rapide, nu de rapoarte noi”, a subliniat Claudiu Târziu. România trebuie să transforme resursele în valoare adăugată Europarlamentarul a evidențiat potențialul României în domeniul materiilor prime critice, menționând existența unor resurse de cupru, magneziu și grafit, precum și proiectele miniere de la Rovina, Budureasa și Baia de Fier. În opinia sa, simpla exploatare a resurselor naturale nu este suficientă dacă prelucrarea acestora și beneficiile economice se realizează în afara țării.

„Dar dacă minereul pleacă din țară așa cum iese din pămînt, românilor le rămîn doar gropile”, a afirmat europarlamentarul. Mesajul său este unul direct: România trebuie să își dezvolte capacitățile industriale de prelucrare, astfel încât exploatarea resurselor să genereze valoare adăugată în economia națională, locuri de muncă și producție. Trei priorități pentru securitatea economică a Europei

În intervenția sa, Claudiu Târziu a formulat trei direcții pe care le consideră esențiale pentru consolidarea capacității de producție a statelor membre:

Prelucrarea minereurilor în țara în care sunt extrase, pentru ca beneficiile economice să nu se limiteze la exploatarea resurselor.

Dreptul fiecărui stat de a decide asupra propriilor resurse, în funcție de interesele și prioritățile naționale.

Acordarea priorității industriei de apărare, pentru a consolida capacitatea de producție și securitatea strategică.

Potrivit europarlamentarului, reducerea dependențelor externe presupune mai mult decât adoptarea unor reglementări europene. Este nevoie de investiții, autorizări rapide și dezvoltarea unor capacități industriale capabile să transforme resursele disponibile în produse finite. „Europa nu devine puternică prin mai multă birocrație”

În încheiere, Claudiu Târziu a susținut că o Europă mai puternică din punct de vedere economic și strategic trebuie să se bazeze pe capacitatea statelor membre de a produce și de a-și valorifica resursele.

„Europa nu devine puternică prin mai multă birocrație, ci numai dacă produce mai mult. Și produce mai mult cu cît fiecare stat va putea produce mai mult”, a concluzionat europarlamentarul. Intervenția din plenul Parlamentului European pune în discuție o miză importantă pentru România: valorificarea propriilor resurse minerale prin dezvoltarea industriei naționale și reducerea dependențelor externe, într-un moment în care materiile prime critice au devenit esențiale pentru competitivitatea economică și securitatea europeană.

Articol finanțat de grupul ECR din Parlamentul European.

Notificare privind transparența