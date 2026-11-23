Parchetele au soluționat 253.031 de dosare penale în cele șase luni de la preluarea funcției de procuror general de către Cristina Chiriac, însăMinisterul Public recunoaște că rezultatele sunt sub nivelul propus în cinci domenii. Printre problemele semnalate se numără combaterea corupției din magistratură, numărul încă ridicat de dosare aflate în lucru și răspunsul judiciar în cazurile de violență împotriva femeilor.

Bilanțul prezentat luni de Ministerul Public acoperă perioada 15 aprilie -15 octombrie. În acest interval, procurorii din Parchetul General și din parchetele de pe lângă curțile de apel au trimis în judecată 29.813 persoane, au efectuat 5.084 de percheziții și au dispus arestarea preventivă a 3.750 de persoane.

O prioritate au reprezentat-o dosarele vechi. Procurorii au soluționat 26.655 de cauze mai vechi de cinci ani.

În cele șase luni analizate, procurorii au soluționat 911 dosare de corupție, au întocmit 87 de rechizitorii și au încheiat 95 de acorduri de recunoaștere a vinovăției.

Au fost trimise în judecată 234 de persoane, au fost efectuate 100 de percheziții și au fost reținute 67 de persoane. Pentru 46 de persoane a fost dispusă arestarea preventivă.

Prejudiciul estimat în aceste dosare a fost de 2.790.752 de lei, iar valoarea sechestrelor aplicate a ajuns la 4.912.847 de lei.

Ministerul Public investighează și faptele de corupție din sistemul judiciar, însă recunoaște că rezultatele nu sunt la nivelul așteptărilor. În perioada analizată, a fost soluționat un singur dosar cunoscut în acest domeniu, cel în care sunt vizați procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

În cauzele de evaziune fiscală, procurorii au soluționat 2.489 de dosare, au întocmit 179 de rechizitorii și au încheiat 22 de acorduri de recunoaștere a vinovăției. Au fost trimise în judecată 300 de persoane și au fost efectuate 306 percheziții.

Prejudiciul estimat în aceste dosare a depășit 403 milioane de lei. Sechestrele au acoperit 58% din sumă, respectiv aproximativ 235 de milioane de lei.

În toate dosarele soluționate în perioada analizată, valoarea bunurilor puse sub sechestru a depășit 861 de milioane de lei.

În cazul persoanelor vulnerabile, au fost înregistrate 12.242 de ordine de protecție, dintre care 84% au fost confirmate de procuror. În dosarele în care autorii și victimele sunt minori, 2.254 de persoane au fost trimise în judecată.

În ceea ce privește femicidul, procurorii au soluționat 45 de dosare, iar 29 de persoane au fost trimise în judecată.

Ministerul Public a identificat însă răspunsul judiciar în cazurile de violență împotriva femeilor drept unul dintre domeniile în care rezultatele trebuie îmbunătățite. Cea mai importantă măsură anunțată este o analiză națională a tuturor soluțiilor de netrimitere în judecată din dosarele de violență împotriva femeilor.

Analiza va urmări identificarea eventualelor deficiențe, a diferențelor de practică dintre parchete și a situațiilor în care riscurile au fost evaluate greșit. Rezultatele urmează să fie prezentate în martie 2027.

Un alt domeniu în care Ministerul Public a identificat rezultate sub nivelul propus este violența din mediul școlar.

Pentru gestionarea acestor cazuri, fiecare parchet va desemna un procuror responsabil de dosarele grave de violență din școli. Audierea elevilor victime va fi adaptată vârstei acestora, astfel încât să fie evitată expunerea lor la o nouă traumă.

De asemenea, Ministerul Public va realiza o situație la nivel național a dosarelor de acest tip. Cauzele în care se înregistrează întârzieri nejustificate vor fi verificate.

Bilanțul include și rezultatele acțiunilor coordonate de procurori împreună cu Poliția Română.

Operațiunea Jupiter 5, desfășurată în luna iunie, a vizat 300 de dosare și 403 suspecți. În cadrul acțiunii au fost dispuse măsuri asigurătorii în valoare de peste 141 de milioane de lei.

Pe lângă combaterea corupției din magistratură, stocul ridicat de dosare, violența împotriva femeilor și violența din școli, Ministerul Public a inclus printre domeniile cu rezultate sub așteptări și dotările tehnice și criminalistice.

La prezentarea bilanțului, procurorul general Cristina Chiriac a afirmat că numărul mare de dosare soluționate nu poate reprezenta nici un motiv de mândrie, nici o justificare pentru problemele care persistă.

„Peste 250.000 de dosare soluționate înseamnă enorm de multă muncă, dar stocul este încă mare, corupția din magistratură nu este investigată la nivelul pe care ni l-am propus, iar răspunsul nostru în cazurile de violență împotriva femeilor trebuie să fie mai rapid și mai eficient. În spatele fiecărui dosar e un om care așteaptă un răspuns. Pentru el contează mai puțin câte dosare am soluționat și mai mult dacă al lui a fost tratat corect și la timp. Încrederea în justiție nu se câștigă cu cifre mari, ci cu onestitate”, a declarat procurorul general.

Cristina Chiriac a mai spus că Ministerul Public a ales să prezinte atât rezultatele obținute, cât și domeniile în care nu a reușit să atingă obiectivele propuse, asumându-și public măsurile pentru următoarele șase luni.