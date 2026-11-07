Instanțele din circumscripția Curții de Apel Pitești au stabilit termene mai scurte pentru judecarea anumitor dosare sau cereri urgente, în urma modificării Regulamentului de ordine interioară de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În funcție de situație, primul termen poate fi acordat chiar în ziua înregistrării solicitării sau în următoarele două zile. Pentru categoriile vizate, termenul nu trebuie să depășească 14 zile.

Conducerile instanțelor aflate în subordinea teritorială a Curții de Apel Pitești au hotărât să accelereze programarea unor cauze pentru care intervenția rapidă a judecătorului este necesară. Decizia a fost luată în aplicarea noilor prevederi introduse de Consiliul Superior al Magistraturii în Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești.

Potrivit Curții de Apel Pitești, amânarea examinării unor solicitări urgente poate avea urmări grave pentru persoanele implicate. Din acest motiv, anumite cereri vor primi primul termen în cel mult una sau două zile de la înregistrare, iar în situațiile care impun intervenția imediată, judecarea poate fi programată chiar în aceeași zi.

Instanța a anunțat că, pentru aceste categorii de cauze, primul termen nu va depăși 14 zile de la depunerea cererii.

„Într-adevăr, lipsa unei examinări judiciare rapide în cazuri foarte urgente poate avea consecinţe din cele mai nefaste. De aceea soluţia CSM de modificare a Regulamentului este salutară şi corespunde unei nevoi sociale imperioase. În acord cu noile dispoziţii, conducerile instanţelor din rază Curţii de apel Piteşti au hotărât că unele dintre cereri urgente să primească prim termen în 1-2 zile (chiar în aceeaşi zi, dacă se impune) şi în niciun caz să nu primească un prim termen mai mare de 14 zile de la înregistrare”, anunţă Curtea de Apel Piteşti.

Măsurile vizează cauzele în care întârzierea unei hotărâri judecătorești ar putea afecta drepturile sau interesele persoanelor implicate.

Printre cererile care vor beneficia de termene reduse se află cele privind protecția persoanelor vulnerabile, precum și ordonanțele președințiale. De asemenea, vor fi programate într-un interval scurt solicitările de suspendare provizorie a executării silite.

Aceeași procedură se aplică cererilor prin care se solicită suspendarea unor acte administrative până la pronunțarea instanței care judecă fondul cauzei.

Curtea de Apel Pitești a anunțat că instanțele vor analiza periodic și alte tipuri de dosare urgente, pentru a stabili dacă se impune acordarea unui prim termen într-un interval asemănător.

Noile măsuri au la bază o hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii prin care a fost modificat Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești. Prevederile au intrat în vigoare în octombrie 2026.

În materie civilă, regulile se aplică atât dosarelor judecate în primă instanță, cât și celor aflate în căile de atac, în cazul anumitor proceduri urgente. Pe lângă cererile de suspendare provizorie a executării silite, ordonanțele președințiale și solicitările de suspendare a actelor administrative, sunt incluse și cauzele referitoare la adopții. Prevederile vizează, de asemenea, măsurile de ocrotire a persoanelor vulnerabile și procedurile prin care se solicită declararea unei persoane ca indezirabilă.

Lista poate cuprinde și alte dosare apreciate drept urgente de președintele instanței. Conform regulilor adoptate de CSM, repartizarea aleatorie a dosarelor prin sistemul informatic Ecris se va realiza odată cu stabilirea primului termen de judecată.

Acesta trebuie programat cât mai aproape de data înregistrării cererii, în funcție de urgența cauzei.