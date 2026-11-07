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Prințul Harry contestă în instanță înfrângerea în procesul cu Daily Mail. Cheltuieli uriașe de judecată

Prințul Harry contestă în instanță înfrângerea în procesul cu Daily Mail. Cheltuieli uriașe de judecatăPrințul Harry, interviu / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Prințul Harry, cântărețul Elton John, actrița Elizabeth Hurley și alți reclamanți au solicitat vineri Curții de Apel din Londra permisiunea de a contesta hotărârile pronunțate în procesul privind presupusa încălcare a vieții private de către Daily Mail. Demersul vine după ce instanța le-a respins acuzațiile, iar cheltuielile de judecată pe care riscă să le suporte împreună ajung la 34,5 milioane de lire sterline, potrivit BBC.

Prințul Harry contestă în instanță înfrângerea în procesul cu Daily Mail

Prințul Harry și ceilalți reclamanți încearcă să obțină anularea deciziilor pronunțate în procesul împotriva Associated Newspapers Limited, compania care publică Daily Mail.

În luna iulie, Înalta Curte din Londra a stabilit că acuzațiile privind obținerea ilegală de informații nu au fost demonstrate. Hotărârea a venit după un proces care s-a desfășurat pe parcursul a 11 săptămâni.

Associated Newspapers Limited a respins toate acuzațiile formulate împotriva sa. După pronunțarea verdictului, un reprezentant al companiei a calificat rezultatul drept o „victorie covârșitoare pentru Daily Mail și jurnaliștii săi”.

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Prințul Harry a acuzat Daily Mail de obținerea ilegală a informațiilor

Ducele de Sussex a depus personal mărturie în cadrul procesului civil, susținând că informațiile publicate în 14 articole despre viața sa privată demonstrau că jurnaliștii i-ar fi interceptat convorbirile telefonice.

Prințul Harry a afirmat că detaliile respective arătau „în mod clar” că telefoanele sale au fost ascultate.

Judecătorul Înaltei Curți a considerat însă că probele prezentate nu au fost suficiente pentru a demonstra încălcarea vieții private.

În urma procesului, toate acuzațiile formulate împotriva Associated Newspapers Limited au fost respinse.

Justiție

Justiție. Sursă foto: ChatGPT

Reclamanții contestă atât verdictul, cât și decizia privind cheltuielile de judecată

Vineri, un purtător de cuvânt al reclamanților a anunțat că au fost depuse cereri la Curtea de Apel pentru obținerea permisiunii de a contesta hotărârile instanței.

Demersul vizează atât respingerea acuzațiilor privind colectarea ilegală de informații, cât și decizia ulterioară referitoare la cheltuielile de judecată. Reprezentantul reclamanților a declarat că „reclamanții nu sunt de acord cu aceste decizii fără precedent, pe care le consideră a fi viciate din punct de vedere juridic și factual”, potrivit BBC.

În luna august, la aproximativ o lună după pronunțarea verdictului, judecătorul a stabilit că reclamanții trebuie să suporte cheltuieli de judecată mai mari decât cele convenite înaintea începerii procesului.

Instanța a considerat că situația reprezintă unul dintre cazurile rare în care se justifică depășirea nivelului stabilit inițial pentru aceste costuri. Judecătorul a dispus efectuarea unei plăți inițiale de 9,54 milioane de lire sterline, înainte de stabilirea sumei finale. Cheltuielile totale pe care reclamanții ar putea fi obligați să le achite împreună se ridică la 34,5 milioane de lire sterline.

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