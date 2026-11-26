Angelina Jolie și Brad Pitt au soluționat pe cale amiabilă disputa juridică privind proprietatea unei crame din Franța, la zece ani de la despărțire. Cei doi actori au confirmat miercuri, 25 noiembrie, printr-o declarație comună, că au ajuns la un acord extrajudiciar, după un proces în care au fost formulate inclusiv acuzații de abuz, potrivit The Guardian.

Conflictul dintre Angelina Jolie și Brad Pitt privind afacerea pe care au deținut-o împreună în Franța s-a încheiat în urma unei înțelegeri între cele două părți. Foștii soți nu au oferit detalii despre condițiile acordului.

„Am ajuns la o înțelegere extrajudiciară în interesul familiei noastre și nu vom face alte comentarii”, se arată în declarația comună a celor doi actori.

Angelina Jolie a depus cererea de divorț în 2016, iar căsătoria celor doi actori a fost desfăcută oficial în 2019. Negocierile privind acordul de divorț au continuat însă până în 2024.

În 2021, actrița a primit permisiunea de a-și vinde participația la crama din Franța pentru 164 de milioane de dolari, înainte de soluționarea tuturor aspectelor financiare ale divorțului.

Brad Pitt a dat-o în judecată pe fosta sa soție în februarie 2022, după efectuarea tranzacției. Actorul a susținut că Angelina Jolie a încălcat o înțelegere potrivit căreia niciunul dintre ei nu putea să își vândă participația la afacere fără acordul celuilalt.

În octombrie 2022, Angelina Jolie a inițiat, la rândul său, o acțiune în instanță împotriva lui Brad Pitt. Documentele depuse atunci au prezentat pentru prima dată detalii despre presupusele abuzuri care ar fi determinat-o pe actriță să solicite divorțul.

Potrivit avocaților Angelinei Jolie, discuțiile privind vânzarea participației sale către fostul soț au eșuat după ce Brad Pitt i-ar fi cerut să semneze „un acord de confidențialitate care i-ar fi interzis contractual să vorbească în afara instanței despre abuzul fizic și emoțional la care Pitt era supusă, atât ei, cât și copiilor lor”.

Brad Pitt a respins acuzațiile formulate împotriva sa, potrivit publicației britanice.