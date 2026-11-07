Tatăl lui Meghan Markle, arestat pentru abuz asupra copiilor

Thomas Markle, tatăl lui Meghan, soția prințului Harry, a apărut în instanță după ce a fost reținut pentru deținere de materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor, potrivit BBC.

Thomas Markle a fost arestat în urma unei plângeri federale în care se susține că deținea imagini care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor, a declarat Departamentul de Justiție al SUA (DoJ).

Bărbatul în vârstă de 82 de ani a fost arestat în Florida după ce FBI a percheziționat două unități de depozitare din zona Los Angeles pe care le-a avut închiriate timp de aproape 20 de ani.

El este acuzat de deținere de imagini indecente cu copii, a declarat Departamentul de Justiție al SUA (DoJ). Markle a negat anterior acuzațiile de deținere de imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor, numindu-le „minciuni bolnave”.

Audierea lui Markle în instanță a durat 30 de minute, iar acuzațiile au fost formulate împotriva sa de procurorul federal Courtenay Derry.

El a fost adus în instanță într-un scaun cu rotile, escortat de doi șerif americani. Markle purta pantaloni negri și un tricou negru.

Instanța a ordonat ca Markle să se supună arestului la domiciliu la centrul său de îngrijire asistată din Florida și monitorizării electronice.

Nu s-a pledat vinovăția în timpul audierii, iar o dată de punere sub acuzare în California va fi stabilită la momentul potrivit, se arată într-o declarație comună a Departamentului de Justiție și a Biroului Procurorului SUA din California Centrală.

Harry și Meghan nu au comentat arestarea lui Markle.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat că autoritățile „s-au mișcat rapid” atunci când l-au arestat ​​pe Thomas Markle.

„Domnul Markle ar fi vizat copii nevinovați și a încercat să le fure inocența prin infracțiunile sale”, a spus Patel.

El a adăugat că FBI va „folosi fiecare resursă aflată la dispoziția noastră pentru a proteja copiii nevinovați - orice prădător care vizează copiii nu va avea niciun refugiu sigur în această țară sau oriunde ar încerca să se ascundă”.

Markle a fost arestat după ce FBI, acționând în baza mandatelor, a percheziționat unități de depozitare din Los Angeles înregistrate pe numele său, pe care le închiria din 2008, ultima plată fiind efectuată în octombrie anul acesta.

În interiorul unităților, FBI spune că agenții au confiscat aproximativ 78 de articole, inclusiv negative de film, diapozitive și cărți despre care susțin că conțineau materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor.

Martorii l-au „identificat cu siguranță” pe Markle în două dintre imaginile care conțin materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor.

Bărbatul din imagine „pare să aibă vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani”, ceea ce sugerează că presupusul abuz datează de zeci de ani, având în vedere că Markle are în prezent 82 de ani.

Luna trecută, poliția din Filipine a obținut un mandat pentru a examina dispozitive care ar fi fost scoase din fosta casă a lui Markle din țară.

Patru cutii cu materiale, inclusiv computere, telefoane, hard disk-uri și casete video vechi, au fost înmânate ofițerilor de fratele vitreg al lui Meghan, Thomas Markle Jr.

Markle Sr. s-a mutat în Filipine anul trecut, după ce a suferit o serie de accidente vasculare cerebrale și a locuit în Cebu până în mai. Apoi, se pare că a locuit într-un centru de reabilitare din Florida, unde a învățat să meargă din nou, după ce i-a fost amputat piciorul.

În octombrie, Poliția Metropolitană din Londra a confirmat că a primit o scrisoare în 2019 care făcea o „serie de afirmații” referitoare la Markle Sr.

Poliția Metropolitană a declarat că informațiile conținute în scrisoare, care se refereau la acuzații împotriva tatălui lui Meghan în afara Regatului Unit, au fost transmise biroului Ducelui și Ducesei de Sussex, dar nu le-a împărtășit cu alte agenții de aplicare a legii.

De atunci, forțele de ordine s-au autosesizat voluntar la Biroul Independent pentru Conduita Poliției (IPOC) cu privire la modul în care au gestionat scrisoarea.

Într-o declarație emisă în octombrie, după ce au apărut acuzațiile împotriva lui Markle Sr., Ducesa de Sussex a spus: „Sunt profund afectată de vestea care a ieșit la iveală în ultimele 24 de ore și gândurile mele sunt alături de orice copil care ar fi putut fi rănit.”