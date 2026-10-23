Tatăl lui Meghan Markle reacționează dur: Minciuni bolnave

Thomas Markle Sr., tatăl ducesei de Sussex, Meghan Markle, a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi deținut imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor, calificându-le drept „minciuni bolnave”.

Declarațiile sale au fost publicate vineri, 23 octombrie 2026, de presa britanică, după ce fiul său,Thomas Markle Jr., ar fi susținut că a descoperit astfel de imagini în fosta locuință a tatălui său din Filipine.

Subiectul a readus în atenție o scrisoare trimisă în 2018 poliției londoneze, în care ar fi fost formulate acuzații la adresa lui Thomas Markle Sr. Meghan Markle a publicat, la rândul său, o declarație în care și-a exprimat îngrijorarea pentru copiii care ar fi putut fi vătămați și a cerut ca siguranța acestora să rămână prioritară. Potrivit publicației Daily Express, poliția metropolitană londoneză nu confirmase încă detaliile privind scrisoarea menționată.

În declarațiile acordate publicației Daily Mail, Thomas Markle Sr. a negat categoric acuzațiile și a afirmat că nu ar fi putut comite faptele de care este acuzat.

„Sunt șocat, sunt rănit și foarte supărat că fiul meu face aceste acuzații împotriva mea. Nu aș putea face niciodată ceea ce mi se impută. Este cel mai grav lucru de care ar putea acuza cineva o persoană”, a declarat acesta, potrivit relatării preluate de Daily Express.

Markle Sr. a calificat acuzațiile drept „o grămadă de minciuni” și a susținut că nu înțelege de ce fiul său ar încerca să-i distrugă reputația.

Declarațiile reprezintă poziția sa publică în acest caz. Acuzațiile trebuie diferențiate de faptele stabilite oficial, iar informațiile publicate până în prezent nu constituie, prin ele însele, o dovadă a vinovăției.

Potrivit publicației britanice The Sun, Thomas Markle Jr. ar fi descoperit imagini și materiale video suspecte printre bunurile tatălui său, în locuința acestuia din Cebu, Filipine.

Fiul lui Thomas Markle a susținut că descoperirea l-a determinat să sesizeze autoritățile. Potrivit relatărilor din presa internațională, acesta ar fi contactat și instituții americane, inclusiv FBI, în legătură cu materialele despre care afirmă că le-a găsit.

Circumstanțele descoperirii, conținutul materialelor și eventualele responsabilități penale trebuie stabilite prin verificări oficiale și examinarea probelor. Nu există motive pentru a prezenta acuzațiile drept condamnări sau concluzii definitive ale anchetatorilor.

Subiectul a atras atenția presei internaționale și din cauza relației îndelungate și tensionate dintre Thomas Markle Sr. și fiica sa, Meghan Markle.

În declarația sa, Meghan Markle a explicat că primise informații despre acuzații încă din 2018, când o scrisoare adresată Poliției Metropolitane din Londra și unității de protecție a familiei regale ar fi fost ulterior transmisă și ei.

„Conținea acuzații îngrijorătoare și tulburătoare la adresa tatălui meu și am primit asigurări că acestea erau investigate”, a transmis ducesa de Sussex, potrivit declarației publicate de presa britanică.

Meghan a afirmat că decizia de a păstra distanța față de tatăl său și de a nu-i permite să aibă contact cu cei doi copii ai săi, prințul Archie și prințesa Lilibet, a avut ca scop protejarea acestora.

Ea și-a exprimat, de asemenea, speranța că autoritățile vor face dreptate și că siguranța copiilor va rămâne prioritară. Declarația nu stabilește vinovăția tatălui său, ci reflectă reacția sa la acuzațiile apărute în spațiul public.

Potrivit relatărilor publicate la 23 octombrie 2026, autoritățile din Filipine ar fi început verificările privind acuzațiile formulate de Thomas Markle Jr. Presa internațională a relatat și despre contactarea unor instituții americane.

Poliția Metropolitană din Londra nu confirmase, la momentul relatării Daily Express, dacă îi transmisese lui Meghan scrisoarea din 2018 și nici conținutul exact al documentului.

De asemenea, acuzațiile privind materialele descoperite în Filipine nu trebuie confundate cu o constatare judiciară. Stabilirea faptelor depinde de verificarea probelor și de concluziile autorităților competente.