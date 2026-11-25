Thomas Markle, tatăl ducesei de Sussex și socrul prințului Harry, a fost pus sub acuzare de un mare juriu federal din Los Angeles, pentru două infracțiuni de deținere de materiale care înfățișează abuzuri sexuale asupra copiilor, potrivit Reuters. Bărbatul în vârstă de 82 de ani a fost arestat la începutul lunii noiembrie, în Florida, și urmează să fie transferat în California.

Noul act de acuzare dublează numărul acuzațiilor federale formulate împotriva lui Thomas Markle. Ancheta în acest caz a început în luna octombrie, în Filipine, țară în care tatăl ducesei de Sussex a locuit anterior.

Prima acuzație federală împotriva lui Thomas Markle a fost formulată la 5 noiembrie, când acesta a fost vizat de o plângere penală privind deținerea de imagini cu abuzuri sexuale asupra minorilor.Potrivit documentelor depuse de FBI, anchetatorii au descoperit materialele incriminate în două spații de depozitare din Los Angeles. Printre acestea se aflau mai multe fotografii în care Thomas Markle apărea alături de minori, în ipostaze care fac obiectul investigației.

Anchetatorii suspectează că una dintre fotografii a fost realizată într-o cameră de motel din Filipine.

Săptămâna trecută, poliția filipineză a anunțat că împotriva lui Markle au fost depuse plângeri penale în provincia Cebu, unde acesta a locuit o perioadă. Acuzațiile vizează încălcarea legislației privind abuzul sexual online și exploatarea copiilor.

Tatăl ducesei de Sussex a respins acuzațiile într-o declarație acordată publicației Daily Mail, în care le-a catalogat drept ”minciuni bolnave”.

Thomas Markle a fost arestat la 6 noiembrie într-un centru de îngrijire din Florida, unde era internat. Autoritățile americane urmează să îl transfere în California în următoarele săptămâni, pentru a fi prezentat în fața instanței federale din Los Angeles, în baza noului act de acuzare.

Un judecător din Tampa a stabilit săptămâna trecută, în urma unei evaluări psihiatrice dispuse de instanță, că Thomas Markle este apt să fie judecat.

Decizia magistraților arată că bărbatul este capabil să înțeleagă procedurile judiciare desfășurate împotriva sa și să participe la pregătirea propriei apărări. Potrivit procuraturii federale, fiecare dintre cele două infracțiuni de care este acuzat Thomas Markle se pedepsește cu până la 20 de ani de închisoare, în cazul unei condamnări.

Relațiile dintre Meghan Markle și tatăl său s-au deteriorat înaintea căsătoriei fostei actrițe americane cu prințul Harry, fiul cel mic al regelui Charles, în 2018.

Ducesa de Sussex a reacționat la apariția acuzațiilor împotriva tatălui său, declarând că a fost ”profund tulburată” de situație.

Meghan Markle a decis să întrerupă orice legătură între Thomas Markle și cei doi copii pe care îi are împreună cu prințul Harry, Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani.