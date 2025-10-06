Tatălui lui Meghan, declarație extrem de dură despre fiica sa

Tatăl lui Meghan Markle, Thomas Markle, a făcut o declarație tulburătoare în timpul unui cutremur puternic care a lovit Filipinele. În timp ce se afla în apartamentul său din Cebu, bărbatul de 81 de ani a avut un moment de sinceritate dureroasă, vorbind despre relația ruptă cu fiica sa. Într-un moment de reflecție, acesta a întrebat: „Crezi că Meghan ar veni la înmormântarea mea dacă am muri azi?”, potrivit DailyMail.

Tatăl lui Meghan Markle, Thomas Markle, trăiește de ani buni o viață retrasă, departe de familia regală britanică și de fiica sa. Într-un interviu recent, bărbatul de 81 de ani a făcut o declarație emoționantă, întrebându-se cine va veni la înmormântarea sa, în timp ce discuta cu un reporter aflat alături de el în timpul unui cutremur în Filipine.

Momentul a readus în atenție ruptura profundă dintre el și Meghan, care nu i-a mai vorbit de la nunta cu Prințul Harry din 2018.

Relația dintre cei doi s-a deteriorat iremediabil după scandalurile din preajma ceremoniei regale, când Thomas Markle a fost acuzat că a colaborat cu presa tabloidă. De atunci, Meghan nu a mai dorit niciun contact cu el, în ciuda problemelor grave de sănătate prin care acesta a trecut — inclusiv două atacuri de cord înaintea nunții și un accident vascular cerebral în 2022, care l-a împiedicat să participe la Jubileul de Platină al Reginei Elisabeta a II-a.

În articolul apărut în Daily Mail, jurnalista Caroline Graham a povestit momentul tensionat petrecut alături de Thomas Markle, în apartamentul său din Cebu, în timpul unui cutremur puternic de 6,9 grade. Ea a descris clipele de panică și confuzie, spunând că s-a temut sincer pentru viața lor, dar a remarcat calmul aparent al tatălui ducesei de Sussex, pe care îl consideră un om cald, dar profund afectat de ruptura cu fiica sa.

Pe măsură ce conversația dintre cei doi a continuat, Thomas Markle a devenit vizibil emoționat și nostalgic. Într-un moment de sinceritate, i-a adresat jurnalistei o întrebare care a rămas fără răspuns: „Crezi că Meghan ar veni la înmormântarea mea dacă aș muri azi?”.

A încercat apoi să glumească, spunând cu amărăciune: „Poate aș avea o înmormântare mai elegantă, având în vedere că ginerele meu e al cincilea în linia de succesiune la tron”.

n 2022, Meghan Markle a fost criticată dur de fratele ei vitreg, Thomas Markle Jr., care a acuzat-o de indiferență față de tatăl lor bolnav. El a susținut că, deși ducesa se afla în apropiere în perioada în care tatăl lor a suferit un accident vascular cerebral, aceasta nu a găsit timp să-l viziteze. Gestul său a fost considerat rece și lipsit de empatie, mai ales în contextul în care familia spera la o reconciliere după ani de tensiuni publice.

Thomas Markle Jr. a afirmat că vizita surorii sale la locul tragediei din Uvalde, Texas, fără a merge să-și vadă tatăl, a fost „cel mai insensibil lucru” pe care l-a văzut vreodată. El a acuzat-o pe Meghan că a pus imaginea publică înaintea familiei și i-a cerut „să renunțe la atacurile de PR și să-și arate sprijinul pentru tatăl lor bolnav”. Potrivit acestuia, fostul director de imagine de la Hollywood, Thomas Markle Sr., ar fi fost profund dezamăgit de lipsa de implicare a fiicei sale.

Surse apropiate ducesei de Sussex au declarat atunci că Meghan ar fi încercat „să vindece ruptura de patru ani” cu tatăl ei, însă nu ar fi dorit să se reconecteze cu frații săi vitregi, Thomas Jr. și Samantha Markle. Potrivit acelorași surse, ducesa considera că aceștia „au propriile interese” și că prezența lor în jurul tatălui ar fi motivată de dorința de atenție mediatică, nu de afecțiune reală.