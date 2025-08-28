Monden Cum o cheamă de fapt pe Meghan: Markle, Engleson sau Sussex? Care e șmecheria







„Meghan Sussex” este numele care a reaprins dezbaterea despre identitatea Ducesei de Sussex, generând confuzie și discuții aprinse în media și în rândul fanilor regali, potrivit DailyMail

De la corectarea amicală a Mindy Kaling în cadrul show-ului With Love, Meghan, până la interviul determinant acordat lui Emily Chang pentru Bloomberg Originals, Meghan a clarificat recent că numele său legal este, de fapt, „Meghan, Duchess of Sussex”, iar numele „Sussex” este folosit ca un nume de familie comun pentru familia lor – o alegere care, deși neconvențională, poartă o semnificație emoțională profundă.

Rachel Meghan Markle, cunoscută astăzi în întreaga lume drept Meghan, Ducesa de Sussex, s-a născut pe 4 august 1981 în Los Angeles, California.

Ea provine dintr-o familie mixtă: mama ei, Doria Ragland, este de origine afro-americană și instructor de yoga, iar tatăl ei, Thomas Markle, este director de lumini premiat cu Emmy pentru activitatea în televiziune.

Alegerea de a folosi numele „Meghan” și nu „Rachel”, primul său prenume, a început încă din copilărie, când a simțit că varianta mijlocie îi reflectă mai bine personalitatea.

Numele de familie Markle este moștenit de la tatăl său, Thomas, și este purtat și de frații vitregi, Samantha și Thomas Markle Jr. Acest nume a însoțit-o pe parcursul ascensiunii sale profesionale. Înainte de a intra în atenția presei internaționale ca viitoare soție a Prințului Harry, Meghan era cunoscută mai ales pentru rolul lui Rachel Zane în popularul serial american Suits (2011–2018).

În distribuțiile oficiale și în creditele de final ale producțiilor în care apărea, figura constant sub numele „Meghan Markle” .

Astfel, „Markle” nu este doar un nume de familie, ci și un simbol al identității sale profesionale, legat de anii de muncă, independență și recunoaștere dobândiți înainte de intrarea în Familia Regală Britanică.

În 2011, Meghan Markle s-a căsătorit cu producătorul de film Trevor Engelson. Pentru o perioadă, a adoptat numele „Engelson”, conform tradiției americane de a lua numele soțului.

Mariajul lor, deși scurt, a marcat o etapă importantă în viața ei personală și profesională. Se spune că separarea din 2013 a fost influențată de relocarea în Toronto pentru filmările Suits, ceea ce a creat tensiuni în relația la distanță.

După divorț, Meghan a revenit la numele de fată, Markle, continuând să fie recunoscută astfel în creditele actoricești și în presa internațională.

Această perioadă evidențiază flexibilitatea numelui ei în funcție de contextul social și profesional, un aspect care se va repeta după căsătoria cu Prințul Harry.

Căsătoria lui Meghan Markle cu Prințul Harry, pe 19 mai 2018, a marcat nu doar o schimbare personală, ci și o transformare profundă în viața sa publică și socială.

La ceremonia desfășurată la Capela St. George din Castelul Windsor, Meghan a devenit oficial Ducesă de Sussex, primind și titlurile secundare de Contesă de Dumbarton și Baroneasă Kilkeel.

Această schimbare a adus cu sine o redefinire completă a identității sale – de la actriță de succes la membru al familiei regale britanice.

Pe lângă titlul nobiliar, Meghan a preluat responsabilități formale, participând la evenimente caritabile, proiecte comunitare și angajamente oficiale regale, ceea ce a presupus adaptarea la rigorile și protocolul impus de Casa Regală.

Această transformare nu a fost doar formală: Meghan și-a schimbat și stilul de viață, garderoba și modul de comunicare publică, devenind o figură simbolică pentru schimbare și modernitate în monarhie.

Adoptarea numelui „Sussex” în viața de zi cu zi a devenit, de asemenea, un gest semnificativ, subliniind unitatea familiei și dorința de a crea o identitate proprie, distinctă de regulile stricte ale monarhiei.

Astfel, nunta din 2018 a reprezentat punctul de cotitură care a definit imaginea publică și personală a Ducesei Meghan, transformând-o într-o figură globală, dar și o mamă preocupată de propria familie și identitate.

În primul sezon al serialului său Netflix, With Love, Meghan, un moment aparent amuzant a stârnit un val de controverse: actrița Mindy Kaling s-a referit la ea drept „Meghan Markle”, iar Meghan a corectat-o zâmbind: „You know I’m Sussex now.”

Această replică simplă a devenit virală pe rețelele sociale, declanșând o dezbatere amplă despre identitatea Ducesei de Sussex și despre alegerea ei de a folosi „Sussex” ca nume de familie.

Fanii și media au început să discute despre tradițiile regale, despre legalitatea și semnificația numelor membrilor familiei regale, dar și despre modul în care Meghan alege să-și definească propria identitate.

Momentul a evidențiat tensiunea dintre percepția publică și dorința de autonomie personală, transformând o corectură amicală într-un simbol al controlului asupra propriei imagini și al importanței numelui în cadrul unei familii moderne.

Într-un interviu recent pentru Bloomberg Originals, Meghan a clarificat aspectele legale și simbolice legate de numele ei.

Ea a explicat că numele legal este „Meghan, Duchess of Sussex”, însă „Sussex” este folosit liber ca nume de familie pentru ea, Harry și copii.

Această alegere a fost motivată de dorința de a avea un nume comun în cadrul familiei, în special pentru copii, care se confruntă cu identitatea lor între tradiția regală și viața în afara palatului.

Meghan a recunoscut că, din perspectiva americană, conceptul unui titlu care devine nume de familie este neobișnuit, însă pentru ea și soțul său, acest lucru este esențial pentru consolidarea unității familiale și pentru păstrarea autonomiei personale.

În Regatul Unit, legea privind numele și titlurile regale este strâns legată de tradiție și protocol monarhic, iar regulile nu sunt întotdeauna evidente pentru publicul larg.

Oficial, descendenții suveranei poartă numele de familie Mountbatten‑Windsor, o combinație între numele Familiei Regale, „Windsor”, și numele Prințului Philip, „Mountbatten”, adoptată în 1960 pentru a diferenția urmașii direcți ai monarhului de restul familiei regale.

Această practică a fost decisă printr-o declarație a Consiliului Privat și este consemnată legal pe certificatele de naștere ale membrilor familiei regale.

Totuși, în viața de zi cu zi, membrii familiei regale folosesc adesea titlurile lor teritoriale – cum ar fi „Wales”, „Sussex” sau „York” – drept nume de familie neoficiale.

Această flexibilitate le permite să fie identificați fără a folosi întotdeauna denumirea legală. De exemplu, Prințul Harry a fost cunoscut drept „Harry Wales” în școală și în armată, în timp ce Prințul William folosește titlul „Wales” pentru copiii săi.

Astfel, legea britanică oferă un cadru formal, dar permite adaptări practice și tradiționale care respectă contextul social și familial al fiecărui membru al familiei regale.

Momentul din With Love, Meghan a generat reacții mixte:

Criticii au susținut că Meghan impune un nume neoficial, încălcând protocolul regal.

Susținătorii au evidențiat importanța simbolică și emoțională a numelui, mai ales în contextul familial.

Reacțiile au fost amplificate de social media și mass-media internațională, devenind un studiu de caz despre modul în care identitatea personală poate intra în conflict cu percepția publică.

Alegerea numelui „Sussex” a fost interpretată ca un gest de consolidare a unității familiei și de menținere a controlului asupra propriei imagini.

Adoptarea numelui „Sussex” transcende simpla etichetare legală: simbolizează autonomia Ducesei și dorința ei de a-și construi o identitate coerentă pentru ea și copii.

Într-o lume în care viața personală a membrilor familiei regale este constant expusă, numele devine un instrument de protecție psihologică și emoțională.

Meghan a afirmat că, indiferent de ce nume poartă sau ce titlu are, ea rămâne aceeași persoană — un mesaj care subliniază importanța identității personale în raport cu presiunea mediatică.

Numele membrilor familiei regale britanice au o istorie complexă, strâns legată de tradiție, protocol și titluri teritoriale.

Oficial, descendenții suveranei poartă numele Mountbatten‑Windsor, o combinație între numele de familie al Reginei Elisabeta a II‑a (Windsor) și cel al soțului ei, Prințul Philip (Mountbatten), adoptat în 1960 pentru a marca linia directă a descendenților fără a altera numele Casei Regale.

Cu toate acestea, în viața de zi cu zi, mulți membri ai familiei folosesc titlurile lor teritoriale drept „nume de familie” pentru simplitate sau în contexte informale.

De exemplu, Prințul Harry a fost cunoscut drept Harry Wales în școală și în armată, ca referire la tatăl său, Prințul de Wales. Similar, Prințul William și copiii săi folosesc, în anumite contexte, numele „Wales”, iar surorile lui Harry, Prințesele Beatrice și Eugenie, au fost numite „York” după tatăl lor, Ducele de York.

Această practică oferă flexibilitate și o identitate recognoscibilă în viața publică, fără a încălca tradițiile regale stricte.

În mod similar, Meghan și Harry au adoptat informal Sussex ca nume de familie, reflectând atât titlul lor nobiliar, cât și dorința de a crea o identitate familială unitară și recognoscibilă în afara constrângerilor tradiționale ale Casei Regale.

În interviuri și apariții publice, Meghan a subliniat dificultățile de a naviga între regulile stricte ale Casei Regale și dorința de autenticitate.

De exemplu, regulile vestimentare și protocoalele tradiționale au fost uneori percepute ca limitative, iar decizia de a folosi „Sussex” reflectă un mod de a-și afirma libertatea personală și dreptul de a-și defini propria identitate.