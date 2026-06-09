Prințul Harry speră să ajungă în Marea Britanie în luna iulie împreună cu Meghan Markle și cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet, în contextul pregătirilor pentru viitoarele Jocuri Invictus de la Birmingham, potrivit Page Six.

Potrivit unor surse citate de presa americană, ducele de Sussex își dorește ca familia sa să îl viziteze pe regele Charles al III-lea, pe fondul eforturilor de reconciliere cu familia regală britanică.

Vizita ar avea o importanță aparte deoarece Meghan Markle nu a mai călătorit în Regatul Unit din 2022, de la funeraliile reginei Elisabeta a II-a. În plus, copiii cuplului au avut contacte limitate cu membrii familiei regale în ultimii ani.

Potrivit informațiilor publicate de Page Six, planurile lui Harry depind în mare măsură de soluționarea conflictului său cu autoritățile britanice privind măsurile de securitate acordate familiei sale în timpul vizitelor în Regatul Unit. Sursele citate susțin că prințul consideră protecția armată un element esențial înainte de a călători împreună cu Meghan, Archie și Lilibet.

Problema securității a reprezentat în ultimii ani unul dintre principalele motive invocate de Harry pentru limitarea deplasărilor familiei sale în Marea Britanie. Potrivit unor relatări anterioare, ducele de Sussex a afirmat că nu se simte în siguranță să își aducă soția și copiii în țară fără garanții suplimentare privind protecția acestora.

Sursele apropiate familiei Sussex afirmă că Harry continuă să își dorească o apropiere de tatăl său, regele Charles al III-lea. Vizita din iulie ar putea oferi o nouă oportunitate pentru o întâlnire între cei doi.

În schimb, relațiile dintre Harry și fratele său, prințul William, rămân tensionate. Potrivit Page Six, nu există indicii că cei doi s-ar putea întâlni în timpul viitoarei deplasări.

Publicația notează că Harry nu a fost invitat nici la nunta recentă a vărului său, Peter Phillips, eveniment la care au participat William, regele Charles și alți membri ai familiei regale.

Prezența lui Harry în Regatul Unit este legată de promovarea Jocurilor Invictus, competiția internațională dedicată militarilor răniți și veteranilor, fondată chiar de ducele de Sussex. Ediția din 2027 este programată să aibă loc la Birmingham, iar Harry urmează să participe la mai multe activități de promovare înaintea evenimentului.

Această vizită ar putea deveni una dintre cele mai importante reveniri ale familiei Sussex în Marea Britanie după retragerea din rolurile regale active și mutarea în Statele Unite, în 2020.