O organizație caritabilă islamică din Londra, investigată pentru presupuse legături cu regimul iranian, figurează în continuare pe lista autorităților britanice a entităților autorizate să sponsorizeze vize pentru muncitori calificați și miniștri religioși, potrivit publicației European Conservative.

Situația a reaprins dezbaterea privind controalele aplicate sistemului britanic de imigrație și supravegherea organizațiilor investigate de autorități.

Este vorba despre Islamic Centre of England, aflat în atenția Comisiei pentru Organizații Caritabile (Charity Commission), care desfășoară o investigație privind guvernanța și presupusele legături ale centrului cu regimul de la Teheran.

Deși licența de sponsor pentru vize este încă valabilă, Ministerul britanic de Interne precizează că organizația nu a sponsorizat niciun lucrător din anul 2022.

Potrivit informațiilor publicate de The Telegraph, Centrul Islamic al Angliei apare în registrul oficial al organizațiilor autorizate să sponsorizeze vize pentru lucrători calificați și personal religios.

Ministerul de Interne britanic nu i-a retras însă licența, în ciuda apelurilor formulate de mai mulți politicieni și experți în securitate.

Instituția a transmis că tratează „cu cea mai mare seriozitate” amenințările reprezentate de regimul iranian și de susținătorii acestuia, subliniind că eventualele nereguli pot conduce la urmărire penală, sancțiuni civile și retragerea licențelor.

Lord Walney, fost consilier guvernamental pentru combaterea violenței politice, a calificat situația drept „complet inacceptabilă” și a cerut ministrului de Interne să reanalizeze statutul organizației.

Acesta a declarat că este „alarmant” ca o organizație aflată sub investigație și implicată în numeroase controverse să păstreze dreptul de a sponsoriza vize pentru intrarea în Regatul Unit.

Ancheta Charity Commission a determinat modificarea unor prevederi din regulile interne ale centrului. Autoritatea de reglementare a cerut eliminarea obligației ca printre administratori să se afle un reprezentant religios al liderului suprem al Iranului.

Investigația privind Islamic Centre of England este deschisă încă din 2022 și vizează aspecte legate de guvernanță, administrarea organizației și respectarea obligațiilor prevăzute de legislația britanică privind organizațiile caritabile.

În acest an, centrul a fost criticat după organizarea unui bazar comunitar unde, potrivit relatărilor din presa britanică, au fost comercializate huse de telefon cu tematică Hezbollah, brelocuri și autocolante care îl reprezentau pe Qassem Soleimani, fostul comandant al Forței Quds din cadrul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice.

Soleimani a fost ucis într-un atac american cu dronă în Irak, în 2020, iar centrul organizase anterior și o ceremonie de comemorare în memoria acestuia.

De asemenea, directorul și imamului organizației, Seyed Hashem Moosavi, i-a descris pe protestatarii împotriva regimului iranian drept „soldați ai lui Satan”, potrivit presei britanice.

Reprezentanții Islamic Centre of England resping acuzațiile potrivit cărora organizația ar fi controlată de autoritățile iraniene.

Potrivit unui purtător de cuvânt, centrul este o organizație caritabilă britanică independentă, care funcționează în conformitate cu legislația Regatului Unit și deține o licență de sponsor similară altor organizații religioase și caritabile eligibile.

Cazul face parte dintr-o controversă mai amplă privind organizațiile autorizate să sponsorizeze vize de muncă în Marea Britanie. Presa britanică relatează că și alte instituții religioase investigate sau acuzate de legături cu regimul iranian figurează în continuare pe lista sponsorilor aprobați.

În paralel, Guvernul britanic analizează extinderea atribuțiilor Charity Commission pentru a putea interveni mai rapid în cazul organizațiilor suspectate că promovează influența unor state ostile sau ideologii extremiste