Acordul semnat de Israel și Liban, sub medierea Statelor Unite, reprezintă o „gravă eroare”, a declarat liderul Hezbollah, Naim Qassem, relatează AFP. Reacția vine la o zi după semnarea documentului la Washington, în timp ce armata israeliană a desfășurat un nou atac în sudul Libanului.

Naim Qassem a respins acordul-cadru încheiat între Israel și Liban, susținând că documentul nu poate produce efecte și că afectează suveranitatea statului libanez.

„Acordul-cadru de la Washington este umilitor, rușinos și reprezintă un abandon de suveranitate", a declarat Naim Qassem într-un comunicat, acuzând guvernul libanez că "legitimează" astfel ocuparea teritoriului țării.

În continuare, liderul Hezbollah a făcut referire la documentul semnat anterior între Statele Unite și Iran.

„Acest acord este nul și neavenit, și cele care trebuie aplicate sunt prevederile memorandumului de înțelegere iraniano-american", a adăugat liderul Hezbollah, făcând referire la textul semnat la 17 iunie de către Washington și Teheran, și care prevede încetarea ostilităților în Liban.

Vineri, Israelul, Libanul și Statele Unite au semnat la Washington un acord-cadru, fără ca detaliile documentului să fie făcute publice. Obiectivul declarat este deschiderea unui proces care să conducă la o pace și o securitate durabile între cele două state.

La scurt timp după semnarea documentului, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că armata israeliană va rămâne în sudul Libanului până când Hezbollah va depune armele.

Ulterior, armata israeliană a anunțat că a desfășurat sâmbătă un atac aerian în regiunea Nabatieh din sudul Libanului, primul după încheierea acordului.

O purtătoare de cuvânt a armatei israeliene a declarat pentru AFP că atacul a vizat "presupuși teroriști care reprezentau o amenințare pentru soldații israelieni".

"Rezultatele atacului sunt în curs de evaluare", a adăugat armata.

Potrivit documentului, Israelul și Libanul își reafirmă obiectivul de a ajunge la o pace și o securitate durabile și își exprimă intenția de a pune capăt conflictului dintre cele două state. Totodată, diferendele vor urma să fie soluționate prin negocieri bilaterale directe, cu medierea și sprijinul Statelor Unite.

Acordul mai stabilește înființarea unui Grup de Coordonare Militară, din care vor face parte și reprezentanți ai Statelor Unite, pentru supravegherea aplicării măsurilor convenite.

Documentul prevede restabilirea autorității Forțelor Armate Libaneze pe întreg teritoriul țării, în paralel cu dezarmarea verificată a grupărilor armate nestatale și desființarea infrastructurilor acestora. În aceste condiții, Forțele de Apărare ale Israelului ar urma să se retragă treptat de pe teritoriul libanez.

De asemenea, armata libaneză va prelua controlul etapizat asupra unor zone-pilot stabilite de comun acord cu partea israeliană, urmând ca procesul să fie extins ulterior și în alte sectoare. După finalizarea acestor etape, este prevăzută demararea lucrărilor de reconstrucție cu sprijin internațional și revenirea civililor în zonele aflate sub controlul autorităților libaneze.

În document, Israelul afirmă că nu are revendicări teritoriale asupra Libanului și că prezența militară este legată exclusiv de amenințările reprezentate de grupările armate nestatale, în special Hezbollah. Totodată, Statele Unite se angajează să mobilizeze partenerii internaționali pentru sprijinirea reconstrucției Libanului, iar autoritățile libaneze își asumă obligația de a împiedica deturnarea fondurilor destinate acestui proces către grupări armate sau entități afiliate.