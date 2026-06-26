Statele Unite, Israel și Liban au semnat vineri, la Washington, un acord-cadru menit să faciliteze încetarea confruntărilor dintre armata israeliană și gruparea Hezbollah, susținută de Iran, potrivit agenției Reuters.

Anunțul a fost făcut de oficiali americani, israelieni și libanezi după mai multe zile de negocieri desfășurate în capitala Statelor Unite.

Deși documentul este prezentat drept un pas important în direcția stabilizării situației din sudul Libanului, autoritățile implicate nu au făcut publice detalii privind conținutul acordului și nici nu au explicat în ce măsură acesta diferă de înțelegerea de încetare a focului convenită pe 16 aprilie.

Evoluția este însă semnificativă, într-un context în care schimburile de foc dintre Israel și Hezbollah au continuat inclusiv după armistițiul anterior.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a confirmat oficial semnarea acordului-cadru și a transmis că acesta reprezintă doar începutul unui proces mai amplu.

„Mai este mult de lucru”, a declarat Rubio, fără a oferi informații suplimentare privind mecanismele prin care acordul urmează să fie pus în aplicare.

La rândul său, ambasadorul Israelului în Statele Unite, Yechiel Leiter, a afirmat că documentul convenit între cele trei părți este „bazat pe performanță”, sugerând că implementarea măsurilor va depinde de evoluția situației din teren.

Diplomatul israelian a precizat că retragerea completă a Israelului din Liban va fi posibilă doar după eliminarea amenințării reprezentate de organizațiile armate pe care autoritățile israeliene le consideră teroriste.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat rezultatul negocierilor într-un mesaj video publicat vineri seara. Liderul israelian a descris acordul drept o realizare importantă, obținută după luni de discuții între Israel, Liban și Statele Unite.

Netanyahu a anunțat că Israelul intenționează să coordoneze anumite măsuri cu armata libaneză pentru stabilizarea unor zone din sudul Libanului. Potrivit acestuia, vor fi create două zone-pilot, una situată la sud de râul Litani și alta într-o zonă restrânsă aflată la nord de acest râu.

În același timp, premierul a subliniat că armata israeliană va continua să mențină zona de securitate existentă în sudul Libanului și a transmis un mesaj direct către Iran, afirmând că acesta nu mai are niciun rol în afacerile libaneze.

„Securitatea noastră este pe primul loc”, a declarat Netanyahu, reiterând că protejarea teritoriului israelian rămâne principala prioritate a guvernului său.

Reacția Hezbollah a fost una categorică. Parlamentarul Hassan Fadlallah a declarat pentru postul Al Mayadeen că autoritățile libaneze nu vor putea aplica prevederile acordului decât dacă, împreună cu sprijinul Statelor Unite, vor accepta riscul declanșării unui război civil.

Oficialul Hezbollah a afirmat că gruparea se va opune oricăror măsuri adoptate de autoritățile de la Beirut și că își va păstra arsenalul militar. El a calificat opoziția organizației drept una „gravă” și a susținut că Hezbollah nu va permite implementarea angajamentelor asumate în cadrul acordului.

Declarațiile evidențiază dificultățile pe care le-ar putea întâmpina procesul de aplicare a înțelegerii, în condițiile în care Hezbollah continuă să exercite o influență militară și politică majoră în Liban.

Actuala rundă de confruntări dintre Israel și Hezbollah a început pe 2 martie, la scurt timp după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. Hezbollah a răspuns prin tiruri asupra teritoriului israelian, iar Israelul a declanșat ulterior o amplă campanie aeriană și terestră în Liban.

Potrivit datelor prezentate de Reuters, conflictul s-a soldat cu peste 4.000 de morți în Liban și cu strămutarea a peste un milion de persoane. De partea israeliană, bilanțul include cel puțin 32 de militari și patru civili uciși.

Hezbollah nu a publicat un bilanț oficial al propriilor pierderi, însă Reuters relata anterior că mai multe mii de combatanți ai organizației ar fi fost uciși în timpul războiului.

În ciuda acordului-cadru semnat la Washington, situația de pe teren rămâne fragilă. Armata israeliană a anunțat vineri că a ucis șapte membri Hezbollah care operau în apropierea zonei de securitate din sudul Libanului, informație care nu a putut fi confirmată independent de Reuters.