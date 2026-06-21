Fostul șef de secție la CIA, Dan Hoffman, a avertizat sâmbătă că gruparea teroristă Hezbollah continuă să reprezinte o amenințare semnificativă atât pentru Israel, cât și pentru interesele SUA în Orientul Mijlociu, în ciuda negocierilor în curs care implică Iranul, potrivit Fox News.

Vorbind la emisiunea „Life, Liberty & Levin”, Dan Hoffman a declarat că teroriștii Hezbollah din Liban rămân unul dintre principalele instrumente ale dictaturii islamiste de la Tteheran pentru proiectarea puterii iraniene în întreaga regiune.

„Iranul a folosit Hezbollah, Houthii, militanții lor indirecti din Irak pentru a proiecta putere în regiune și dincolo de aceasta”, a spus Dan Hoffman.

Fostul șef de secție la CIA a mai spus că influența grupării teroriste Hezbollah în Liban continuă să creeze riscuri de securitate atât pentru Israel, cât și pentru personalul american staționat în tot Orientul Mijlociu.

„Asta face ca Israelul să fie în mare pericol, dar nu doar Israelul, ci și instalațiile SUA și poporul nostru din regiune și dincolo de aceasta”, a spus Dan Hoffman.

Fostul oficial CIA a avertizat, de asemenea, că orice acord cu Iranul nu ar trebui să lase gruparea teroristă Hezbollah din Liban într-o poziție care i-ar permite să-și reconstruiască capacitățile militare.

„Ultimul lucru pe care ni-l dorim este ca Hezbollah să iasă din orice acord pe care îl avem cu Iranul într-o poziție de a se reînarma și reconstitui”, a spus Hoffman.

Comentariile vin în contextul în care armata din Israelul și teroriștii Hezbollah schimbă noi serii de atacuri, în ciuda unui acord de încetare a focului care este legat de negocierile mai ample care implică Statele Unite și Iranul.

Declarațiile lui Dan Hoffman au venit în contextul în care vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a sosit duminică în Elveția pentru o nouă rundă de negocieri cu oficiali iranieni.

Potrivit informațiilor, negocierile din Elveția urmăresc atât limitarea programului nuclear iranian, cât și stabilirea unor mecanisme care să susțină procesul de detensionare din regiune.