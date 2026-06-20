Armistițiu între Israel și teroriștii Hezbollah

Israelul nu va continua să atace gruparea teroristă Hezbollah deocamdată, cele 80 de situri vizate fiind răspunsul complet la recentele atacuri cu drone ale organizației susținute de regimul de la Teheran, potrivit unei surse israeliene, scrie The Jerusalem Post.

Armistițiul urma să înceapă vineri la ora 16:00, ora locală, a declarat un oficial american de rang înalt pentru Reuters.

„Hezbollah și Israel au convenit asupra unui armistițiu”, a declarat oficialul în context, adăugând că negociatorii SUA și qatarezi au elaborat acordul cu ajutorul Iranului.

„Înțelegem că, după schimbul de focuri de astăzi, Israel și Hezbollah sunt acum într-un armistițiu.”

Într-o conferință de presă de vineri după-amiază, un purtător de cuvânt al IDF a declarat că armata va continua să opereze în Liban, cu excepția cazului în care primește directive diferite.

„Evenimentele recente au clarificat un lucru: soldații IDF trebuie să stea între Hezbollah și civilii israelieni”, a spus el.

„Nu vom aștepta ca următorul atac să ajungă la casele noastre. Vom continua să eliminăm amenințările imediate, să răspundem la încălcările Hezbollah și să facem tot ce este necesar pentru a ne proteja civilii”, a adăugat reprezentantul armatei israeliene.

Vineri, Statele Unite au transmis Iranului un mesaj prin intermediul mediatorilor, asigurând că Israelul nu va continua atacurile împotriva teroriștilor Hezbollah

„Hezbollah a încălcat armistițiul. Israelul a fost de acord să-l lase așa, lucru transmis iranienilor, și depinde de Hezbollah să se oprească”, au declarat surse americane.

Iranul a cerut garanții că Israelul nu va ataca gruparea teroristă Hezbollah din Liban înainte de a continua negocierile cu Statele Unite, care urmau să continue în Elveția vineri, dar au fost în cele din urmă anulate.

Ultimul atac al grupării teroriste Hezbollah l-a ucis pe comandantul Batalionului 52, Brigada 401, locotenent-colonelul Dor Gedalia Ben Simhon, în vârstă de 32 de ani, împreună cu alți trei soldați ale căror nume nu au fost încă dezvăluite.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat vineri că a instruit IDF să atace Hezbollah „cu toată forța” ca răspuns la uciderea a patru soldați IDF de către gruparea teroristă din Liban, vineri.

„Directiva mea este clară: Israelul nu va tolera atacuri asupra soldaților noștri sau a teritoriului nostru și va cere un preț foarte mare de la Hezbollah pentru aceste atacuri”, a scris Netanyahu într-o postare pe X/Twitter.

„IDF va acționa pentru a dejuca orice amenințare la adresa forțelor și teritoriului nostru”, a adăugat el.

De asemenea, el a declarat că trupele IDF vor rămâne în zona de securitate din Liban „atâta timp cât este necesar pentru a proteja așezările din nord”.

În timp ce mulți politicieni israelieni au cerut atacuri împotriva cartierului Dahiyeh din Beirut, care este una dintre principalele bastioane ale grupării teroriste Hezbollah, atacurile IDF au fost concentrate în sudul Libanului și în valea Bekaa, a confirmat armata.

Pe parcursul tuturor atacurilor, zeci de teroriști Hezbollah au fost uciși, a declarat IDF.