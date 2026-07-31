Președintele american Donald Trump a anunțat joi încheierea unui acord pe care l-a descris drept „istoric”, având ca scop dezarmarea grupării Hamas și a tuturor celorlalte facțiuni armate din Fâșia Gaza.

Această mutare majoră vine la câteva luni după ce președintele a anunțat inițial un acord de încetare a focului mediat de Statele Unite ale Americii, susține CNN.

„Astăzi, Consiliul Păcii (Board of Peace) a ajuns la un acord ISTORIC pentru DEZARMAREA COMPLETĂ a Hamas și a tuturor celorlalte grupuri armate din Gaza”, a transmis Donald Trump pe platforma sa, Truth Social. El a subliniat că acesta reprezintă „un pas monumental către PACE și SECURITATE durabile”.

Până joi seară, Hamas nu confirmase existența sau acceptarea acestei înțelegeri. Ce se ascunde sub această tăcere vom afla curând.

Dezarmarea reprezintă un pilon esențial în planul de pace în mai multe etape propus de administrația Trump, al cărui obiectiv final este încheierea războiului și instaurarea unui guvern tehnocrat în Fâșia Gaza.

Un oficial al Consiliului Păcii a oferit detalii despre mecanismul de predare a armelor. Armele vor fi predate direct comitetului responsabil, iar procesul va începe cu cele ale poliției. Ultimele care vor fi predate vor fi armele personale.

„Dacă acest plan va fi implementat și armele demilitarizate vor fi predate, autoritatea de tranziție va prelua controlul. Hamas se va retrage de la guvernare, iar toate aceste măsuri vor reaprinde orizontul politic pentru poporul palestinian”, a explicat oficialul.

Consiliul Păcii a subliniat, printr-o postare pe rețeaua X (fostă Twitter), că este pentru prima dată când Hamas se angajează oficial într-un plan viabil de renunțare la arsenalul său, mișcare ce ar urma să atragă retragerea israeliană.

La începutul acestei luni, Hamas a anunțat dizolvarea guvernului său din Gaza, o mișcare considerată de experți o formă de presiune asupra Israelului, pe fondul blocajelor din planul de încetare a focului. Totuși, declarația respectivă nu făcea nicio referire la vreo intenție de dezarmare.

În ceea ce privește negocierile pentru acest nou acord, un oficial american a dat asigurări că Washingtonul a coordonat „fiecare pas” cu Israelul.

Cu toate acestea, oficialul a recunoscut că partea israeliană rămâne sceptică în privința intențiilor reale ale Hamas de a depune armele, argumentând că „acesta nu este, în realitate, un acord bazat pe încredere”.

Până în acest moment, biroul prim-ministrului israelian nu a emis un punct de vedere oficial.

Donald Trump a precizat că implementarea acordului se va face etapizat, deschizând calea pentru ca Fâșia Gaza să fie administrată de „un nou guvern palestinian” care va colabora cu Consiliul Păcii.

În același timp, președintele a garantat că „Israelul va avea securitatea pe care o merită, iar Gaza nu va mai fi folosită ca bază pentru atacuri teroriste”.

Dezarmarea: Grupările militante renunță la arsenalul lor.

Retragerea: Forțele israeliene se vor retrage din Fâșia Gaza.

Securitatea internațională: O Forță Internațională de Stabilizare, acționând alături de o nouă forță de poliție palestiniană, va prelua responsabilitatea pentru securitatea enclavei.

Deși oficialii americani și cei ai Consiliului Păcii au descris joi acordul drept un „progres uriaș” obținut după luni de „negocieri extrem de delicate”, ei au lansat și un avertisment clar: succesul depinde de îndeplinirea strictă a condițiilor stabilite la masa negocierilor.