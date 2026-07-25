Ce ascunde culoarea capacului de la sticla de apă. Cum recunoști produsul potrivit

Culoarea capacului unei sticle de apă îi ajută, de regulă, pe producători să diferențieze sortimentele și gamele disponibile la raft, însă nu există un standard european sau internațional care să stabilească o semnificație obligatorie pentru fiecare nuanță. Tipul apei trebuie verificat întotdeauna pe etichetă, potrivit Snopes.

Capacele albastre, verzi, roz, albe sau negre sunt folosite frecvent pentru a diferenția sticlele de apă de pe rafturile magazinelor. Mulți consumatori consideră că fiecare culoare indică în mod automat dacă apa este plată, carbogazoasă sau ușor carbogazoasă.

În realitate, alegerea culorilor ține în primul rând de sistemul vizual stabilit de fiecare producător. De-a lungul timpului au apărut anumite convenții folosite de numeroase mărci, dar acestea nu reprezintă reguli obligatorii. Prin urmare, aceeași culoare poate avea semnificații diferite de la un brand la altul.

Albastrul este una dintre culorile întâlnite cel mai frecvent la sticlele de apă plată. Nuanța este asociată cu apa, puritatea și prospețimea, motiv pentru care numeroși producători o folosesc pentru sortimentele fără dioxid de carbon. Consumatorii pot identifica astfel mai ușor apa plată atunci când caută produsul pe raft.

Există însă și mărci care folosesc albastrul pentru alte tipuri de apă sau aleg o altă culoare pentru sortimentul plat. Informația de pe etichetă rămâne cea care trebuie verificată înainte de cumpărare.

În multe state europene, sticlele de apă minerală carbogazoasă au capac verde.

Această alegere permite diferențierea rapidă față de apa plată și îi ajută pe cumpărători să recunoască sortimentul preferat. Verdele nu are însă aceeași semnificație în cazul tuturor producătorilor.

Unele companii îl pot folosi pentru apă plată, pentru o anumită gamă sau numai ca element al identității vizuale.

Capacele roșii ori roz sunt întâlnite uneori la sticlele de apă ușor carbogazoasă. Alți producători folosesc aceste culori pentru ediții speciale sau pentru produse care fac parte dintr-o gamă distinctă. Nuanțele apar mai rar și nu indică în mod obligatoriu același tip de apă. Semnificația trebuie verificată separat pentru fiecare marcă.

Negrul este folosit de anumite branduri pentru a evidenția o gamă premium. Culoarea poate sugera un produs mai sofisticat sau poate avea rolul de a diferenția ambalajul de celelalte variante ale producătorului. Capacul negru nu înseamnă însă că apa are automat proprietăți speciale sau o calitate superioară.

În cele mai multe cazuri, alegerea are un rol comercial și estetic.

Albul este întâlnit la unele sortimente de apă plată, la produsele destinate copiilor sau la ambalajele cu un design minimalist. Culoarea poate fi folosită și pentru gamele premium, fără să ofere informații clare despre compoziția produsului. La fel ca în cazul celorlalte nuanțe, semnificația depinde de strategia fiecărui producător.

Culorile capacelor nu sunt stabilite printr-un sistem obligatoriu aplicat tuturor mărcilor.

Nu există un standard european sau internațional care să impună folosirea aceleiași nuanțe pentru un anumit tip de apă. Fiecare companie își poate organiza sortimentele în funcție de propria identitate vizuală.

Din acest motiv, două sticle cu un capac de aceeași culoare pot conține tipuri diferite de apă atunci când sunt produse de companii diferite.

Diferențele de culoare îi pot ajuta pe cumpărători să identifice mai rapid produsul căutat și să deosebească sortimentele unei mărci. Producătorii le folosesc pentru separarea vizuală a apei plate de cea carbogazoasă, pentru consolidarea imaginii brandului, pentru evidențierea gamelor premium și pentru creșterea vizibilității la raft. Sistemul poate reduce timpul necesar alegerii produsului, mai ales în cazul consumatorilor care cumpără în mod obișnuit aceeași marcă.

Nuanța aleasă pentru capac nu influențează calitatea produsului din interiorul sticlei. Calitatea apei depinde de sursa din care provine, compoziția minerală, procesul de îmbuteliere și condițiile în care produsul este transportat și păstrat.

Eticheta oferă informațiile relevante despre tipul apei, compoziție și proveniență. Pe aceasta trebuie verificat dacă produsul este apă plată, carbogazoasă, ușor carbogazoasă sau apă minerală naturală.

Cumpărătorii nu ar trebui să aleagă o sticlă bazându-se exclusiv pe culoarea capacului.

Înainte de cumpărare trebuie verificate tipul apei, conținutul de minerale, sursa de proveniență, termenul de valabilitate și recomandările privind depozitarea.

Capacul poate reprezenta un indiciu vizual util în cadrul aceleiași mărci, dar nu poate înlocui informațiile înscrise pe etichetă.