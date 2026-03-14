Vânzările de locuințe accelerează în Capitală. Sectoarele preferate de bucureștenii aflați în căutarea unui apartament

Piața imobiliară din România arată semne de revigorare. În luna februarie, aproximativ 44.427 de case, apartamente și terenuri au fost vândute la nivel național, cu aproape 20.000 mai multe decât în ianuarie, arată datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Bucureștiul și Ilfov conduc clasamentul național, în Sectorul 3 al Capitalei înregistrând-se cele mai multe tranzacții, aproape 2.800, urmat de Sectorul 4 cu circa 1.500 de imobile vândute.

Cele mai puține tranzacții din București au fost raportate în Sectorul 5, cu 494 de imobile vândute. După București-Ilfov, județele Cluj, Timiș și Iași ocupă pozițiile fruntașe, cu peste 2.000 de imobile vândute în fiecare, în timp ce Teleorman, Călărași și Sălaj se situează la coada clasamentului, cu mai puțin de 300 de tranzacții.

La nivelul orașelor reședință de județ, Brașov, Cluj-Napoca și Iași au fost cele mai active piețe, cu 976, 742 și 689 de imobile vândute, respectiv. În Alexandria, doar 9 tranzacții au fost raportate în luna februarie.

Per ansamblu, în primele două luni ale acestui an, aproximativ 69.000 de imobile și-au schimbat proprietarii, comparativ cu circa 82.800 în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce arată o relansare treptată a pieței după începutul mai lent al anului.

Pe piața imobiliară din Capitală, apartamentele și garsonierele decomandate rămân cele mai căutate locuințe. Pentru cumpărători, raportul dintre suprafață și preț, dar și nivelul de confort oferit de compartimentare, sunt factori decisivi în alegerea unei proprietăți. La începutul lunii martie, Marion Stanca, proprietarul unei agenții imobiliare din Capitală, a declarat pentru EVZ că apartamentele decomandate sunt primele luate în calcul de cei aflați în căutarea unei locuințe.

În noile ansambluri rezidențiale, confortul a devenit criteriul central pentru cumpărători. Acesta depinde de mai mulți factori, printre care amplasarea, mediul înconjurător, vechimea imobilului și compartimentarea spațiului. O locuință bine compartimentată contribuie la un nivel ridicat de confort și influențează direct valoarea ei de piață.

„Cele mai căutate sunt apartamentele decomandate cu bucătărie separată, urmate de cele cu bucătărie deschisă în living și, pe locul trei, apartamentele semidecomandate. Dezvoltatorii vând, de regulă, mai întâi locuințele cu cerere ridicată”, explică Stanca.

Apartamentele decomandate se remarcă prin camere separate, fiecare cu acces direct din hol, oferind intimitate și o mai bună izolare fonică. Chiar dacă această organizare poate reduce ușor suprafața utilă, avantajele privind confortul sunt semnificative.

„Modul de împărțire a camerelor este esențial pentru clienți. Gradul de intimitate influențează cererea, iar apartamentele semidecomandate, unde se trece dintr-o cameră în alta, sunt mai puțin căutate. Prețul contează, dar nu este singurul factor; locația, structura clădirii, anul construcției, izolația și finisajele sunt la fel de importante”, spunea agentul imobiliar.