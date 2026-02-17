Social

Cele mai ieftine chirii din Capitală se vor scumpi de până la 11 ori. Prețurile estimate

Cele mai ieftine chirii din Capitală se vor scumpi de până la 11 ori. Prețurile estimate
Din cuprinsul articolului

Primăria Capitalei pregătește majorări semnificative pentru locuințele „convenabile” gestionate de Administrația Fondului Imobiliar, care nu au mai fost actualizate de aproape două decenii. În prezent, prețul mediu pentru aceste apartamente este de doar 0,85 lei pe metrul pătrat, susține primarul Ciprian Ciucu.

Chirii mai scumpe în Capitală. Planul primarului general

„Nu ştiu cine ocupă aceste apartamente (…), dar mi se pare doar normal ca cel puţin chiriaşii să plătească un preţ corect pentru că aceste proprietăţi aparţin tuturor bucureştenilor”, a scris  primarul general.

Anul trecut, încasările din chirii s-au ridicat la circa 50 de milioane de lei, însă, după majorări, estimările indică o sumă de aproximativ 500 de milioane de lei. Autoritățile susțin că actualizarea este necesară pentru a valorifica corect patrimoniul orașului.

Ciprian Ciucu

Sursă foto: Facebook

Cât de mult ar urma să crească prețurile

Apartamentele cu o cameră, care costă în prezent 115 lei pentru 35 de metri pătrați, vor ajunge la 980 de lei în zona centrală și la 560 de lei în zonele periferice.

Locuințele cu două camere vor crește de la 147 de lei pentru 56 de metri pătrați la 1.568 de lei în zona centrală și 896 de lei în zona C. În cazul apartamentelor cu trei camere, chiria actuală de 171 de lei pentru 70 de metri pătrați va ajunge la 1.960 de lei în centru și 1.120 de lei în zona C.

Primarul afirmă că această măsură face parte dintr-un plan mai amplu de echilibrare a bugetului și de ajustare a tarifelor la valoarea reală a pieței.

„Aceste chirii nu au mai fost actualizate din anul 2007, adică de aproape 20 de ani!”, a punctat edilul pe Facebook.

Considerate cele mai convenabile chirii

Majoritatea locuințelor au contracte vechi, atribuite acum 20–30 de ani.

„Nu ştiu cine ocupă aceste apartamente, nu ştiu cum au fost atribuite, aceste contracte sunt istorice, cele mai multe au fost atribuite în urma cu 20 – 30 de ani, dar mi se pare doar normal ca cel puţin chiriaşii să plătească un preţ corect pentru că aceste proprietăţi aparţin tuturor bucureştenilor”, a adăugat primarul.

Modificarea vizează 4.050 de locuințe, iar proiectul urmează să fie supus aprobării în Consiliul General al Municipiului București.

„Trebuie să facem ceea ce este corect să facem pentru oraşul nostru!”, a încheiat edilul.

