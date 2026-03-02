Cele mai căutate apartamente din București. Tendința care domină piața piața imobiliară

Pe piața inobiliară din București, apartamentele și garsonierele decomandate continuă să fie printre cele mai valoroase și mai căutate locuințe. Pentru majoritatea cumpărătorilor, raportul dintre suprafață și preț, dar mai ales nivelul de confort oferit de compartimentare, cântăresc mult în alegerea unei proprietăți. Marion Stanca, proprietarul unei agenții imobiliare din Capitală, a explicat pentru EVZ că apartamentele decomandate sunt primele pe lista clienților aflați în căutarea unei locuințe.

În noile ansambluri rezidențiale, confortul a devenit unul dintre principalele criterii urmărite de cumpărători. Acesta nu depinde de un singur element, ci de mai mulți factori care, împreună, definesc calitatea unei locuințe. Amplasarea influențează accesul către zonele de interes, mediul din jur și durata deplasărilor zilnice.

Totodată, vechimea imobilului poate oferi indicii despre calitatea construcției, starea instalațiilor sau nivelul de izolare. Un rol important îl are și compartimentarea spațiului, care contribuie direct la confortul locatarilor și la valoarea de piață a proprietății.

„Primele căutate sunt, într-adevăr, apartamentele decomandate cu bucătărie separată. Ulterior sunt căutate cele decomandate cu bucătărie deschisă inclusă în living, iar pe locul trei sunt apartamentele semidecomandate. Evident că dezvoltatorii caută să le vândă pe cele care se caută mai puțin”, ne-a spus el.

Apartamentele decomandate se remarcă prin camere separate, fiecare având acces direct din hol. Deși acest tip de organizare poate reduce ușor suprafața utilă, oferă un avantaj important: mai multă intimitate între încăperi.

Separarea camerelor contribuie la o izolare fonică mai bună și la menținerea ordinii și curățeniei pentru perioade mai lungi.

„E un criteriu important de căutare pentru clienți. Modul în care sunt împărțite camerele într-un apartament este extrem de important pentru orice client și se pune accent pe acest aspect. Totul are legătură cu gradul de intimitate pe care îl are proprietarul. Semidecomandat înseamnă că se trece dintr-o cameră în alta și atunci nivelul de cerere este mai mic. Dacă vorbim de preț, există o influență legată de acest aspect, dar nu una definitorie. Altele sunt aspectele ce țin de valorificarea unei proprietăți. Locația este cea mai importantă, structura imobilului, anul de construcție, dacă este izolat, gradul de finisaje”, a explicat Marion Stanca.

În multe situații, aceste locuințe au bucătărie separată, un aspect apreciat mai ales de cei care gătesc des. Din acest motiv, sunt considerate o alegere potrivită pentru familii, în special pentru cele cu copii mai mari. În același timp, sunt căutate și pe piața chiriilor, fiind preferate de studenți sau de persoanele care împart aceeași locuință, dar vor să își păstreze intimitatea.

Locuințele semidecomandate permit comunicarea directă între două încăperi, cel mai des între living și dormitor. În unele situații, această configurație poate fi practică, mai ales pentru familiile cu copii mici. Tot aici sunt incluse și apartamentele cu living de tip open space, unde bucătăria este integrată în zona de zi.

Acest tip de compartimentare încurajează interacțiunea între membrii familiei și oferă un spațiu mai deschis, potrivit pentru socializare și activități desfășurate împreună.

Schimbările din ultimii ani au dus la modificarea preferințelor cumpărătorilor de locuințe. Odată cu extinderea muncii de acasă, interesul pentru apartamente care asigură mai multă intimitate și spații separate pentru activități diferite a crescut semnificativ.

Posibilitatea amenajării unui birou într-o cameră izolată a devenit un criteriu tot mai important atât pentru cumpărători, cât și pentru chiriași.

În același timp, dezvoltatorii imobiliari încearcă să valorifice cât mai eficient spațiul disponibil, iar schimbările demografice influențează tipul de locuințe construite. Familiile mai mici au nevoi diferite față de cele numeroase, ceea ce explică apariția tot mai frecventă a apartamentelor semidecomandate în proiectele noi.