Politica

Ce calcule face Ilie Bolojan pentru revenirea la Palatul Victoria. Liderul PNL a explicat scenariul

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Ce calcule face Ilie Bolojan pentru revenirea la Palatul Victoria. Liderul PNL a explicat scenariulSursa: Inquam Photos/Octav Ganea
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Din cuprinsul articolului

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat că partidul său va participa la o nouă rundă de consultări cu președintele României, Nicușor Dan,  privind formarea Guvernului, în cazul în care actualele demersuri nu vor duce la învestirea unui Executiv.

Întrebat dacă liberalii iau în calcul să îl propună din nou pentru funcția de prim-ministru, Bolojan a precizat că o astfel de decizie aparține forurilor de conducere ale partidului și va fi luată la momentul oportun.

Bolojan: PSD ar trebui să revendice funcția de premier

Premierul interimar a mai spus că, în actualul context politic, soluțiile trebuie căutate pornind de la realitățile rezultate în urma alegerilor și de la principiile democratice.

„Avem un partid care a generat criza politică, care este cel mai mare partid din Parlament și în condiții normale ar trebui să-și revendice postul de premier”, a afirmat Ilie Bolojan, la un post de radio.

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Liderul liberal a arătat că președintele Nicușor Dan poate decide dacă acordă sau nu mandatul de formare a Guvernului PSD. În cazul în care o astfel de încercare nu ar avea succes, PNL este pregătit să participe la noi consultări și să propună o soluție.

PNL nu exclude o nouă propunere pentru șefia Guvernului

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, Parlament, buget

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Sursa: Inquam photos/Octav Ganea

Întrebat direct dacă ar putea fi din nou nominalizat pentru funcția de premier, Ilie Bolojan nu a oferit un răspuns clar, limitându-se să spună că decizia nu poate fi luată individual.

„Nu pot acum să vin cu detalii pentru că soluția pe care o propune un partid este rezultatul unei decizii a biroului de conducere, a forului de conducere a acelui partid”, a explicat președintele PNL, lăsând să se înțeleagă că nu ar refuza o nominalizare.

Acesta a adăugat că, dacă actuala formulă guvernamentală nu va obține susținerea necesară în Parlament, liberalii vor participa la eventualele noi consultări convocate de șeful statului.

Ce a spus despre o discuție cu Nicușor Dan

Ilie Bolojan a fost întrebat și dacă președintele Nicușor Dan l-a contactat pentru a solicita sprijinul PNL pentru un eventual Guvern condus de Eugen Tomac. Liderul liberal a negat existența unei astfel de discuții în perioada imediat anterioară sau ulterioară deciziei luate de partid:  „Nu a fost o discuție imediat înainte de decizia PNL sau după decizia PNL”.

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