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Liga Națiunilor. Meciul Irlanda – Israel, disputat în condiții speciale după decizia UEFA

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Liga Națiunilor. Meciul Irlanda – Israel, disputat în condiții speciale după decizia UEFAMinge fotbal. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Programat inițial la Dublin, duelul dintre Republica Irlanda și Israel din Liga Națiunilor a fost relocat pe teren neutru și se va juca fără public în tribune. Meciul era programat pentru 4 octombrie pe stadionul Aviva din Dublin, însă Asociația de Fotbal din Irlanda (FAI) a solicitat UEFA schimbarea locului de desfășurare.

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Forul european și-a dat acordul în urma consultărilor purtate cu oficialii irlandezi privind condițiile de organizare ale evenimentului.

„Asociația consideră că provocările operaționale ar putea afecta desfășurarea meciului pe teren propriu, astfel că partida se va disputa în afara stadionului Aviva”, a transmis FAI.

Decizia intervine într-un context sensibil, marcat de apeluri lansate în Irlanda pentru boicotarea meciurilor împotriva Israelului, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

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Nu este singurul caz

Nu este singura confruntare dintre cele două selecționate care va avea loc în afara țării gazdă. Și meciul programat pe 27 septembrie, organizat de Israel în cadrul Grupei B3 din Liga Națiunilor, urmează să se dispute pe teren neutru.

În pofida solicitărilor venite din partea unor grupuri și organizații, Federația Irlandeză a reiterat că echipa națională va participa la ambele partide. Reprezentanții FAI au avertizat că o eventuală retragere sau boicotare a jocurilor ar avea „un impact profund asupra întregului fotbal irlandez”.

Tensiuni legate de meciul Irlanda-Israel

În contextul tensiunilor diplomatice dintre cele două state, Israelul a decis în 2024 să își închidă ambasada din Irlanda, acuzând autoritățile de la Dublin că promovează politici considerate ostile statului israelian, potrivit publicației Jewish News.

„Suntem foarte mulțumiți de tragerea la sorți și ne preocupă doar aspectele profesionale. Acestea sunt suficient de provocatoare. Decizia privind locul în care Irlanda va găzdui meciurile sale aparține exclusiv acestei țări. Nu avem nicio reținere în privința sosirii la Dublin”, anunța un purtător de cuvând al Federației Israeliene de Fotbal în februarie.

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