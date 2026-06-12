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Noi dosare desecretizate de Pentagon: ce conțin rapoartele despre obiectele misterioase observate pe cer

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Noi dosare desecretizate de Pentagon: ce conțin rapoartele despre obiectele misterioase observate pe cerOZN. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Departamentul Apărării al Statelor Unite a făcut public un nou set de documente referitoare la fenomenele aeriene neidentificate (UAP), cunoscute în mod popular sub denumirea de OZN-uri. Noul lot de documente este al treilea făcut public în ultimele săptămâni și reunește materiale provenite de la mai multe agenții federale, inclusiv CIA, FBI și Departamentul Apărării. Arhiva acoperă o perioadă de peste șapte decenii, cu documente care datează încă din anul 1949.

Pentagonul a desecretizat noi dosare despre OZN-uri. Apar relatări recente despre sfere luminoase misterioase

Printre rapoartele publicate se află și o relatare din vara anului 2025, în care doi martori au descris apariția unor obiecte luminoase neobișnuite în apropierea locuinței lor.

Potrivit documentului, după observarea unei lumini foarte puternice, pe cer au apărut două sfere strălucitoare de culoare roșie.

OZN-uri

OZN-uri. Sursa foto: Pixabay

Ce au povestit martorii

Martorii au susținut că în interiorul acestora se putea distinge o formațiune luminoasă albă, asemănătoare unui mic soare.

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Cazul a fost inclus în arhiva oficială fără ca autoritățile să ofere până în prezent o explicație clară privind natura fenomenului observat.

Documentele mai conțin și alte sesizări similare, în care obiecte luminoase, sfere sau fenomene aeriene neobișnuite au fost surprinse de camere video ori raportate de cetățeni. În numeroase situații, investigatorii nu au reușit să stabilească imediat originea sau explicația exactă a aparițiilor.

Pentagonul a anunțat că vor fi scoase la lumină noi documente legate de OZN-uri

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a anunțat că autoritățile americane vor continua să desecretizeze și să publice documente referitoare la fenomenele aeriene neidentificate. Acesta a atras atenția că arhiva pusă la dispoziția publicului cuprinde atât rapoarte istorice, cât și informații recent declasificate privind astfel de incidente.

Interesul public pentru acest subiect rămâne ridicat. Conform datelor prezentate de Pentagon, platforma online dedicată documentelor despre UAP a înregistrat peste 1,7 miliarde de accesări la nivel mondial de la lansarea sa.

Ce reprezintă fenomenele aeriene neidentificate

În ultimii ani, autoritățile americane au adoptat termenul de „fenomene aeriene neidentificate” (UAP), în locul denumirii tradiționale de OZN. Conceptul este utilizat pentru a descrie obiecte, apariții sau evenimente observate în spațiul aerian care nu pot fi explicate imediat pe baza informațiilor disponibile.

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