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Shein își schimbă strategia pentru listarea la bursă. Referirile la munca forțată, eliminate din documente

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Shein își schimbă strategia pentru listarea la bursă. Referirile la munca forțată, eliminate din documenteShein / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Shein a depus documentația pentru listarea la Bursa din Hong Kong fără să menționeze explicit riscurile legate de acuzațiile privind utilizarea bumbacului din regiunea chineză Xinjiang, unde Statele Unite și organizațiile pentru drepturile omului susțin că minoritatea uigură este supusă unor programe de muncă forțată, potrivit Reuters.

Schimbarea marchează o diferență semnificativă față de încercările anterioare ale companiei de a se lista la New York și Londra.

Omisiunea apare după ce riscurile asociate lanțului de aprovizionare au devenit unul dintre principalele obstacole în procesul de listare pe piețele occidentale. Autoritățile chineze nu au acceptat o versiune a prospectului care făcea referire la acuzațiile privind munca forțată a uigurilor, ceea ce a determinat compania să își îndrepte atenția către Hong Kong.

Disputa privind Xinjiang a blocat planurile de listare în Occident

În documentele pregătite anterior pentru listările din Statele Unite și Marea Britanie era inclusă o declarație privind respectarea Uyghur Forced Labor Prevention Act, lege americană care urmărește să împiedice importul produselor fabricate prin muncă forțată.

Deși Autoritatea pentru Conduită Financiară din Marea Britanie (FCA) și-a dat acordul pentru documentația destinată listării la Londra, Comisia de Reglementare a Valorilor Mobiliare din China (CSRC) nu a aprobat dosarul. În lipsa acestui aviz, listarea nu a mai putut continua, iar Shein și-a mutat planurile către Hong Kong.

Compania nu a răspuns solicitărilor Reuters privind această modificare.

Documentele din Hong Kong folosește doar formulări generale

În noul prospect, Shein face referire doar la riscuri reputaționale formulate în termeni generali.

Documentul precizează că „publicitatea negativă asociată brandului, partenerilor de afaceri sau industriei poate reduce valoarea și atractivitatea mărcii și a produselor”, fără a menționa Xinjiang sau acuzațiile privind munca forțată.

În același timp, compania evidențiază în repetate rânduri avantajele tehnologice ale lanțului său de aprovizionare și colaborarea cu aproximativ 7.500 de producători contractuali.

Shein

Shein. Sursa foto: Dreamstime.com

Prospectul subliniază și funcționarea sistemului Large-scale Automated Test and Reorder (LATR), despre care Shein afirmă că reduce supraproducția și menține stocurile la un nivel scăzut.

Compania încearcă să echilibreze cerințele autorităților din China și Occident

Shein se află într-o poziție delicată: produce prin fabrici din China, dar își desfășoară activitatea comercială aproape exclusiv pe piețele externe. Acest model obligă compania să respecte atât cerințele autorităților chineze, cât și pe cele ale reglementatorilor occidentali.

Situația a devenit vizibilă și în ianuarie 2025, când, în cadrul unei audieri în Parlamentul britanic, consilierul juridic al Shein pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa, Yinan Zhu, a evitat să răspundă direct întrebărilor parlamentarilor privind utilizarea bumbacului provenit din Xinjiang.

Lerong Lu, specialist în drept financiar internațional la King's College London, consideră că Hong Kong reprezintă o soluție de compromis pentru companie.

„Companiile chineze care se listează la New York sau Londra sunt supuse unui control politic și de reglementare mult mai strict, în timp ce Hong Kong este perceput ca o opțiune mai sigură”, a explicat acesta pentru Reuters.

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