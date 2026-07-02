Comenzile plasate pe platforme precum Temu, Shein și alte magazine online din afara Uniunii Europene devin mai costisitoare după introducerea noii taxe de 3 euro. Măsura se aplică produselor expediate din afara spațiului comunitar și vizează coletele cu o valoare de până la 150 de euro, potrivit regulamentului stabilit de CE.

Potrivit noilor reguli, taxa nu este percepută pentru întregul colet, ci pentru fiecare categorie de produse inclusă în comandă. Astfel, dacă un client cumpără tricouri, încălțăminte și genți în aceeași comandă, va achita câte 3 euro pentru fiecare categorie de produse.

În schimb, dacă sunt comandate mai multe articole din aceeași categorie, de exemplu trei tricouri, taxa rămâne de 3 euro pentru întreaga categorie.

Cum se calculează costul final

Pe lângă taxa de 3 euro, cumpărătorii din România trebuie să achite și taxa de procesare de 25 de lei percepută pentru coletele extracomunitare. Cele două costuri se adaugă unul peste celălalt, ceea ce poate crește considerabil prețul final al unei comenzi.

De exemplu, o comandă care conține haine, încălțăminte și accesorii va genera o taxă de 9 euro, la care se adaugă taxa de procesare de 25 de lei.

Noua taxă are ca scop reducerea avantajului competitiv de care beneficiau până acum comercianții din afara Uniunii Europene, care puteau expedia produse cu valoare redusă fără taxe vamale.

Autoritățile europene susțin că măsura urmărește și întărirea controalelor asupra produselor importate, pentru a verifica dacă acestea respectă standardele de siguranță și calitate aplicate în Uniunea Europeană.

În practică, însă, costurile suplimentare sunt suportate de consumatori, fiind incluse în prețul final al comenzilor livrate din afara spațiului comunitar.

Românii comandă des de pe platforme chinezești precum Temu, Shein sau AliExpress, iar volumul coletelor care ajung zilnic în țară este estimat de companiile de curierat între 10.000 și 250.000 de expedieri, în funcție de perioadă și de campaniile de reduceri. Aceste livrări reprezintă aproximativ o cincime din totalul coletelor distribuite zilnic în România, semn că retailerii asiatici au câștigat o cotă importantă din piața locală de comerț online.

Fenomenul este și mai vizibil la nivel european. Potrivit datelor Comisiei Europene, în 2025 au intrat în Uniunea Europeană aproximativ 5,8 miliarde de colete cu valoare sub 150 de euro, cu 26% mai multe decât în 2024. Asta înseamnă o medie de aproape 16 milioane de colete pe zi, iar aproximativ 90% dintre acestea au provenit din China, în principal prin platforme precum Temu, Shein și AliExpress.

Creșterea este spectaculoasă dacă este comparată cu anii anteriori. În 2022, în Uniunea Europeană au intrat aproximativ 1,4 miliarde de colete, iar în 2024 numărul ajunsese deja la 4,6 miliarde, echivalentul a peste 12 milioane de expedieri zilnic. Comisia Europeană estimează că peste 91% dintre aceste colete provin din China, motiv pentru care autoritățile europene au decis introducerea noii taxe și înăsprirea controalelor vamale și de siguranță asupra produselor importate.