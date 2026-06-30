Parlamentul din Franța a adoptat o lege care introduce măsuri stricte împotriva industriei ultra-fast fashion, vizând în special platformele asiatice Shein, Temu și AliExpress, potrivit Public Senat.

Actul normativ, aprobat de Senat după ce a trecut anterior de Adunarea Națională, urmărește să reducă impactul asupra mediului al producției și consumului excesiv de îmbrăcăminte, dar și să sprijine industria textilă locală.

Proiectul legislativ s-a aflat în dezbatere timp de peste doi ani și reprezintă una dintre cele mai ambițioase inițiative europene dedicate limitării efectelor modei ultra-fast fashion.

Măsurile adoptate ar putea influența și alte state membre ale Uniunii Europene, în contextul în care impactul industriei textile asupra mediului se află tot mai des pe agenda autorităților europene.

Noua lege introduce un sistem de penalizări financiare destinat companiilor care comercializează volume foarte mari de haine la prețuri extrem de reduse. Autoritățile franceze consideră că acest model de afaceri stimulează consumul excesiv și contribuie la creșterea cantității de deșeuri textile.

Potrivit prevederilor adoptate, valoarea taxei va crește gradual în următorii ani și ar putea ajunge până la 20 de euro pentru fiecare articol de îmbrăcăminte până în anul 2030. Totuși, legea stabilește și o limită: taxa nu va putea depăși 50% din prețul produsului înainte de aplicarea impozitelor.

O parte din sumele colectate prin aceste penalizări vor fi direcționate către dezvoltarea sistemelor de colectare, reutilizare și reciclare a textilelor, unul dintre obiectivele principale fiind reducerea cantității de haine care ajung la gropile de gunoi.

Legea prevede și limitarea promovării mărcilor considerate parte a fenomenului ultra-fast fashion. În forma adoptată de Parlament, brandurile vizate nu vor mai putea fi promovate prin campanii publicitare, inclusiv prin colaborări cu influenceri și creatori de conținut de pe platformele sociale.

În plus, companiile vor avea obligația de a afișa pe platformele lor online mesaje prin care consumatorii sunt încurajați să adopte un comportament responsabil, inclusiv prin repararea, reutilizarea și cumpărarea mai atentă a hainelor.

Autoritățile franceze susțin că aceste măsuri urmăresc schimbarea obiceiurilor de consum și reducerea presiunii exercitate asupra mediului de producția accelerată de articole vestimentare.

În ultimii ani, platforme precum Shein, Temu și AliExpress au cunoscut o creștere rapidă la nivel internațional, oferind colecții noi într-un ritm foarte accelerat și la prețuri reduse.

Modelul de afaceri bazat pe lansarea permanentă de produse noi este considerat de numeroși specialiști unul dintre factorii care stimulează consumul impulsiv și creșterea volumului de deșeuri textile.

În dezbaterile parlamentare din Franța au fost invocate estimări potrivit cărora industria modei generează aproape 10% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, ceea ce o transformă într-unul dintre sectoarele cu impact semnificativ asupra schimbărilor climatice.

Noua legislație nu este lipsită de controverse. Mai multe organizații și parlamentari au susținut că măsurile afectează în principal platformele asiatice, în timp ce marii retaileri europeni de modă rapidă, precum Zara și H&M, nu sunt supuși acelorași constrângeri, deși și aceștia contribuie la consumul ridicat de articole vestimentare.

De asemenea, aplicarea interdicției privind publicitatea ar putea depinde de evaluarea Comisiei Europene. Executivul comunitar analizează dacă această prevedere respectă legislația Uniunii Europene privind piața internă și libera circulație a serviciilor.

În cazul în care Bruxelles-ul va concluziona că interdicția contravine normelor europene, Franța ar putea fi nevoită să modifice sau chiar să elimine această parte a legii.

Adoptarea legii marchează un nou pas în încercarea Franței de a limita efectele industriei ultra-fast fashion asupra mediului și de a încuraja un consum mai responsabil.

Dacă măsurile vor produce rezultatele așteptate, acestea ar putea deveni un model pentru alte state europene care analizează soluții similare pentru reducerea poluării generate de sectorul textil.