Calendar Ortodox, 11 august. Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului

Calendar ortodox, 11 august. Sfântul Nifon este prăznuit de către Biserica Ortodoxă Română în fiecare an, pe 11 august. Sfântul Nifon a fost Patriarh al Constantinopolului între anii 1486-1488 și Mitropolit al Țării Românești între anii 1498-1505.

Sfântul Nifon este prăznuit de către Biserica Ortodoxă Română în fiecare an, pe 11 august. Sfântul Ierarh Nifon s-a născut în Peloponez, ţinut din sudul Greciei, în perioada 1434-1440, potrivit crestinortodox.ro. La botez, a primit numele Nicolae. Numele Nifon îl primeşte în momentul în care este tuns în monahism. În anul 1483 devine Mitropolit Tesalonicului, iar după numai trei ani, ajunge patriarh al Constantinopolului.

Potrivit crestinortodox.ro., în anul 1483, Nifon a fost numit Mitropolit al Tesalonicului (actual Salonic), iar după ce Simeon a trecut la cele veșnice, Nifon a fost numit Patriarh al Constantinopolului.

În anul 1488, după ce sultanul Baiazid al II-lea l-a îndepăratat din scaun pe Nifon, acesta a decis să se ducă la Mânăstirea Sfântului Ioan Botezătorul, care se afla pe o insulă în apropiere de orașul Sozopol (Bulgaria de astăzi).

Foto: Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului

La mănăstire, Nifon a petrecut opt ani, timp în care a ridicat un schit, iar în 1496 a fost chemat din nou la conducerea Patriarhiei Ecumenice. După aproximativ doi ani și jumătate, Nifon a fost trimis de către turci în exil în Adrianopol. În timp ce era în exil, Nifon l-a cunoscut pe Radu cel Mare care era domnitorul Țării Românești.

Cu ajutorul lui Radu cel Mare în 1505, Nifon a ajuns în Țara Românească cu rolul de patriarh. Cât timp a fost la conducerea bisericii au fost întemeiate Episcopia de la Râmnic și cea de la Buzău, iar Nifon s-a îngrijit de sfințirea episcopilor.

De asemenea, Sfântul Nifon și-a concentrat atenția asupra credinței ortodoxe și s-a asigurat de buna conduită a vieții monahale.

Sfântul Nifon nu s-a bucurat mult timp de rolul de conducător al Bisericii, pentru că la un moment dat, domnitorul Radu cel Mare a decis ca fiica sa să se căsătorească cu un boier din Moldova, care avea deja soție și copii.

Nifon nu a fost de acord cu decizia domnitorului, motiv pentru care a fost înlăturat din funcție. La scurt timp după cele întâmplate, Nifon a plecat din Țara Românească și s-a dus la Mănăstirea Vatoped.

După ce ucenicul său, Macarie a trecut la cele veșnice, Nifon s-a stabilit la Mănăstirea Dionis, unde a murit pe 26 octombrie 1516.

După şapte ani, Neagoe Basarab care ajunsese domn în Țara Românească le-a poruncit boierilor să-i aducă moaștele Sfântului Nifon pentru a le pune într-un sicriu pe care l-au așezat deasupra mormântului lui Radu cel Mare, de la Mănăstirea Dealu, pentru ca sfântul să ierte greșeala făcută de fostul domnitor.

Troparul Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, glasul al 3-lea: Cu faptele dreptei credinţe strălucind, toată Biserica ai luminat, însoţindu-te cu smerenia cea dătătoare de înălţare, tu, cinstea cea mărită a celor două lăcaşuri, podoaba şi înfrumuseţarea patriarhilor, mărite Nifon. Iar acum umple de dumnezeieşti daruri pe cei ce cu credinţă te măresc pe tine.

Condacul 1

Pe vrednicul păstor, Sfântul Nifon al Constantinopolului, ierarhul cel minunat al Bisericii lui Hristos, ca un luceafăr prealuminos a strălucit cu înţelepciunea şi cu smerenia pe toate laturile Ortodoxiei, să-l lăudăm după cuviinţă, ca pe un mărgăritar de mult preţ al Bisericii neamului românesc, zicându-i cu evlavie din adâncul inimii: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nifon, lauda creştinilor.