Comunitatea ortodoxă din Moldova este în haine de doliu. Părintele Protosinghel Serafim Mihali, cel care a păstorit cu demnitate și dragoste duhovnicească Mănăstirea Bisericani timp de peste trei decenii, a încetat din viață la vârsta de 63 de ani.

Conform primelor informații publicate de Doxologia, cauza decesului ar fi un infarct miocardic.

Părintele Serafim lasă în urmă o moștenire spirituală și administrativă uriașă în județul Neamț, fiind recunoscut drept cel care a salvat și a renăscut din temelii un așezământ monastic încărcat de istorie.

Părintele Serafim Mihali a preluat conducerea secularului așezământ de cult din satul Scăricica, comuna Alexandru cel Bun, în anul 1993. Numirea sa în funcția de stareț a fost făcută chiar de către actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, care, la acea vreme, ocupa scaunul de Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

În anul 1993, mănăstirea se afla într-o situație extrem de dificilă, fiind practic izolată în proximitatea fostului sanatoriu TBC. Cu o tenacitate rar întâlnită și cu o credință profundă, părintele stareț a început un amplu proces de restaurare și consolidare.

Sub coordonarea sa, s-au realizat ample lucrări de refacere a ansamblului monahal istoric. O așezare datând din secolul al XV-lea, din vremea Sfântului Ștefan cel Mare și a Cuviosului Iosif de la Bisericani.

S-a finalizat construcția de noi spații administrative, chilii pentru monahi și amenajarea căilor de acces pentru pelerini. Prin păstrarea unei rânduieli liturgice stricte, mănăstirea a redevenit un far spiritual pentru mii de credincioși din întreaga țară.

Cariera și viața părintelui Serafim au fost marcate și de momente de mare suferință fizică și încercare duhovnicească. În noaptea de 21 spre 22 octombrie 2013, după ce a încheiat slujba de seară și s-a retras în chilia sa, starețul a trecut printr-un episod de o violență extremă.

Trei indivizi mascați au pătruns prin efracție în chilia părintelui, l-au surprins și l-au legat de mâini și de picioare. Părintele Serafim a fost bătut cu cruzime, fiind lovit continuu peste față și corp de către tâlhari, care încercau să afle unde sunt ascunse fondurile mănăstirii.

Atacatorii au reușit atunci să sustragă o sumă mare de bani, aproximativ 100.000 de lei. Tragedia a fost cu atât mai mare cu cât acești bani nu erau ai părintelui, ci reprezentau donațiile adunate cu mari eforturi de la credincioși, sumă cu care mănăstirea intenționa să construiască o nouă clopotniță.

În ciuda traumei fizice și psihice majore, părintele Serafim a găsit puterea creștinească de a-și ierta agresorii și de a continua, cu aceeași dăruire, munca de ctitorire până în ultimele clipe ale vieții sale.

Vestea trecerii premature la Domnul a protosinghelului Serafim Mihali a stârnit un val profund de tristețe în rândul fiilor duhovnicești și al ierarhilor din Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

Pelerinii care au trecut pragul Mănăstirii Bisericani își amintesc de sfinția sa ca de un om cald, un duhovnic blând, dar și un gospodar desăvârșit, a cărui viață a fost o jertfă continuă pe altarul credinței.

Trupul neînsuflețit al părintelui stareț va fi depus în biserica mănăstirii pentru ca toți cei care l-au prețuit să își poată lua un ultim rămas bun. Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească în rândul drepților, în lumina Împărăției Sale! Veșnica lui pomenire!