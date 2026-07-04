Proclamarea locală a canonizării Sfintei Olimpiada din Fărcașa a adus în fața credincioșilor exemplul unei vieți trăite cu multă credință, smerenie și grijă pentru aproapele. Evenimentul s-a desfășurat la Biserica „Sfântul Nicolae” din Fărcașa, județul Neamț, locul în care a fost cinstită mama Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu. Cu acest prilej, Patriarhul Daniel, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române (BOR), a vorbit despre viața Sfintei Olimpiada și despre felul în care credința i-a călăuzit fiecare pas.

Reprezentantul Bisericii Ortodoxe a amintit de dragostea cu care și-a îngrijit familia, răbdarea cu care a trecut prin încercările vieții și bunătatea arătată oamenilor aflați în nevoie.

Sfânta Olimpiada a fost descrisă ca un exemplu de mamă creștină, care și-a arătat credința prin rugăciune, smerenie și ajutor oferit celor din jur.

Potrivit Patriarhului Daniel, viața Sfintei Olimpiada reprezintă un model de trăire creștină, fiind definită de trei mari virtuți: dragostea de mamă, milostenia și nădejdea în Înviere.

„Cea dintâi vrednicie a Sfintei Olimpiada din Fărcașa este aceea de mamă jertfelnică față de cei opt copii pe care i-a primit de la Dumnezeu”, a transmis Patriarhul Daniel.

Rămasă văduvă în anul 1942, după moartea soțului său, Ion, Olimpiada a purtat singură responsabilitatea familiei într-o perioadă dificilă, marcată de lipsuri materiale.

Patriarhul a arătat că, în ciuda greutăților, aceasta și-a păstrat credința și a făcut din propria casă un loc în care rugăciunea, participarea la slujbe și iertarea erau elemente esențiale ale vieții de zi cu zi.

„Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu, fiul ei, mărturisește că era o bună mamă, crescându-și copiii cu frica de Dumnezeu”, a amintit Patriarhul Daniel.

O altă trăsătură evidențiată de Patriarhul Daniel a fost grija permanentă pentru cei aflați în nevoie. Deși trăia modest, Sfânta Olimpiada era cunoscută pentru faptul că oferea ajutor celor din jur.

„Milostenia îi era grija de căpetenie”, spunea Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu despre mama sa.

Patriarhul a amintit că aceasta îi primea pe cei osteniți, îi ajuta pe săraci și nu lăsa pe nimeni care îi trecea pragul să plece fără un gest de bunătate.

„Niciodată nu au văzut-o supărată, nervoasă sau să vorbească urât cu cineva, să se certe, să umilească, să blesteme sau să pomenească pe cel rău. Totdeauna ea avea un cuvânt bun de spus”, se arată în mesajul Patriarhului Daniel.

Un episod important evocat de Patriarhul Daniel este cel relatat de Sfântul Petroniu, când mama sa a mers în Joia Mare la o vecină grav bolnavă pentru a o ajuta și pentru a-i spăla picioarele.

Întrebată de fiul său despre acest gest, ea i-a oferit un răspuns care a rămas o mărturie a credinței sale.

„Domnul Hristos să spele picioarele ucenicilor, iar eu să nu fac nimic pentru El!”, i-a spus Sfânta Olimpiada.

Patriarhul Daniel a mai spus că, prin aceste fapte simple, ea a transformat credința într-o lucrare concretă de iubire față de aproapele.

Patriarhul Daniel a vorbit și despre ultimele zile din viața Sfintei Olimpiada, arătând că aceasta și-a întâmpinat sfârșitul cu liniște și credință. Înainte de moarte, a cerut să fie spovedită și împărtășită, iar apoi și-a petrecut ultimele clipe în rugăciune.

„Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătoasa”, se ruga Sfânta Olimpiada, potrivit mărturiilor amintite de Patriarh.

În dimineața zilei de 4 iulie 1967, aceasta a cerut lumânarea aprinsă, iar ultimul său cuvânt a fost:

„Iartă-mă!”

Acesta a încheiat mesajul cu o rugăciune adresată Sfintei Olimpiada din Fărcașa, pentru pace, sănătate și mântuire.