Fostul boxer portorican Prichard Colón a murit la vârsta de 33 de ani, la 11 ani după partida care i-a schimbat pentru totdeauna viața. Sportivul a suferit o leziune cerebrală gravă în timpul confruntării cu Terrel Williams și a rămas ulterior cu probleme neurologice severe. Tatăl boxerului, Richard Colón, a anunțat vestea pe rețelele sociale.

Richard Colón a mărturisit că a făcut tot posibilul pentru a-i îndeplini dorința fiului său de a merge în vacanță în Puerto Rico, însă nu a reușit să facă acest lucru. Totodată, le-a mulțumit tuturor celor cares-au rugat pentru Prichard de-a lungul anilor.

„Bună dimineața, dragii mei. Cu mare regret vă anunț că fiul meu, Prichard, a plecat din această lume. Acum se află într-un loc mai bun. Am făcut tot ce am putut pentru a-i îndeplini dorința, visul de a-l duce în vacanță în Puerto Rico, așa cum și-a dorit atât de mult. Din păcate, nu am reușit. Vă mulțumesc pentru toți acești ani de iubire și rugăciuni. Vă rog să continuați să ne purtați în rugăciunile voastre”, a fost mesajul acestuia.

Înaintea luptei din 2015, Colón avea un palmares perfect, cu 16 victorii, dintre care 13 obținute prin KO. Partida avea să fie însă ultima din cariera sa.

Pe parcursul confruntării, boxerul portorican a reclamat că adversarul îl lovea în partea din spate a capului, lucru interzis de regulament. Colón i-a atras atenția arbitrului, însă lupta a continuat.

Problemele grave au apărut după revenirea la vestiare. Colón a început să vomite și s-a prăbușit. Transportat de urgență la spital, acesta a fost diagnosticat cu un hematom subdural, o acumulare de sânge în interiorul craniului care exercita presiune asupra creierului.

Medicii au efectuat o intervenție chirurgicală pentru reducerea presiunii asupra creierului și îndepărtarea hematomului. Colón a intrat apoi în comă și s-a trezit după 221 de zile.

După revenirea din comă, fostul pugilist a rămas într-o stare vegetativă. Nu a mai putut merge și nu a mai putut comunica verbal fără ajutorul unui computer.

Familia i-a fost alături în toți acești ani și s-a ocupat de îngrijirea lui până în ultimele clipe. Înainte de tragedie, Prichard Colón era considerat unul dintre cei mai promițători sportivi portoricani ai generației sale.