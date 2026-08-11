O tânără în vârstă de 26 de ani a murit după ce a intrat în râul Mureș, în zona Mureșeni Sat din Târgu Mureș. Tânăra se afla la scăldat împreună cu familia, însă, potrivit primelor informații, nu știa să înoate. Polițiștii din Târgu Mureș au fost alertați printr-un apel la 112, după ce femeia a intrat în apă și nu a mai revenit la suprafață.

Tragedia s-a produs luni seară, 10 august. Salvatorii din Târgu Mureș ajunși la locul incidentului au început căutările și au reușit să găsească victima în râu. Femeia a fost scoasă din apă și predată echipajelor medicale. Victima, în vârstă de 26 de ani, era originară din localitatea Pusta, județul Sălaj.

Potrivit polițiștilor, femeia s-ar fi îndepărtat de mal, deși nu știa să înoate. Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, acestea nu au avut rezultat.

Polițiștii le recomandă oamenilor care merg la scăldat în râuri, lacuri sau alte zone de agrement să respecte indicațiile salvatorilor și avertismentele afișate în apropierea apei.

Scăldatul este recomandat doar în zone special amenajate și supravegheate. Persoanele care nu știu să înoate nu trebuie să intre în apă și este important ca nimeni să nu se îndepărteze de mal dincolo de propriile posibilități.

De asemenea, trebuie evitate locurile în care există curenți puternici, adâncimi necunoscute sau alte pericole. Copiii aflați în apropierea apei trebuie supravegheați permanent.

Polițiștii recomandă celor care merg la scăldat să nu intre în apă după ce au consumat alcool.

Luni, o fetiță de un an și jumătate a murit după ce s-a înecat într-o piscină gonflabilă aflată în curtea locuinței familiei din localitatea Ciprian Porumbescu, județul Suceava. Tragedia s-a produs în jurul orei 21:50.

Tatăl fetiței se afla în curte când ar fi auzit un zgomot venit din zona piscinei. Bărbatul a mers să verifice și și-a găsit fiica cu fața în jos, în apă.

A scos imediat copilul din piscină și a început manevrele de resuscitare. Ulterior, tatăl a plecat cu mașina spre spital, iar pe drum s-a întâlnit cu un echipaj medical.

Salvatorii au preluat fetița și au transportat-o la Unitatea de Primiri Urgențe, unde cadrele medicale au continuat manevrele de resuscitare.

În ciuda eforturilor depuse de medici, fetița nu a mai putut fi salvată.