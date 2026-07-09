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Sfârșit tragic pentru Gabi Mureșan. Fostul campion cu CFR Cluj s-ar fi înecat într-un lac

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Sfârșit tragic pentru Gabi Mureșan. Fostul campion cu CFR Cluj s-ar fi înecat într-un lacSursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Fostul internațional Gabi Mureșan, triplu campion al României alături de CFR Cluj și primar al comunei Apold din județul Mureș din 2020, a murit la vârsta de 44 de ani.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, fostul fotbalist s-ar fi înecat într-un lac aflat între localitățile Șaeș și Apold.

Primăria Apold a anunțat decesul lui Gabi Mureșan

Într-un mesaj publicat pe pagina oficială, reprezentanții Primăriei Apold și-au exprimat regretul pentru dispariția celui care a condus comuna în ultimii cinci ani.

Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre”, se arată în mesajul transmis de instituție.

Primele informații indică faptul că fostul fotbalist s-ar fi înecat

Potrivit publicației Punctul.ro, Gabi Mureșan s-ar fi înecat într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold.

Miercuri seară, pompierii au fost solicitați să intervină pentru căutarea acestuia, iar după mai multe operațiuni au reușit să îl scoată din apă.

La fața locului au fost începute imediat manevrele de resuscitare, iar ulterior fostul fotbalist a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu Mureș.

În ciuda eforturilor depuse de medici, viața acestuia nu a mai putut fi salvată.

Adrian Anca: „Sunt în stare de șoc”

Vestea morții lui Gabi Mureșan a provocat un val de reacții în lumea fotbalului.

Fostul atacant Adrian Anca, coleg cu Mureșan la CFR Cluj, a declarat pentru Gazeta Sporturilor că este profund afectat de dispariția acestuia.

„Da, înota... Sunt în stare de șoc. Se duc colegii mei... Radu Mărginean, Martin Tudor, acum Gabi...”, a spus Adrian Anca.

Gabi Mureșan a câștigat trei titluri de campion cu CFR Cluj

Gabi Mureșan și-a început cariera la Gaz Metan Mediaș, după care a evoluat la Gloria Bistrița.

În 2007 a ajuns la CFR Cluj, echipa cu care avea să obțină cele mai importante performanțe ale carierei.

A evoluat timp de șase sezoane în Gruia și a cucerit opt trofee, printre care trei titluri de campion al României, în 2008, 2010 și 2012.

După despărțirea de CFR Cluj a jucat un sezon în Rusia, la Tom Tomsk, iar ultimii trei ani ai carierei i-a petrecut la ASA Târgu Mureș.

De-a lungul carierei a îmbrăcat de nouă ori tricoul echipei naționale a României.

După retragerea din fotbal a devenit primar

După ce și-a încheiat cariera de fotbalist, în 2018, Gabi Mureșan s-a stabilit în comuna Apold, aflată la aproximativ 15 kilometri de Sighișoara.

A deschis o pensiune în localitate, iar doi ani mai târziu a intrat în politică.

La alegerile locale din 2020 a câștigat funcția de primar cu 63,09% din voturi, iar în 2024 a fost reales cu 88,83%, obținând un al doilea mandat în fruntea comunei.

 

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