Călătoriile cu metroul din București nu sunt în acest moment afectate de situația datoriilor Metrorex către furnizorul de energie electrică. Metrorex a anunțat că efectuează zilnic plăți către Hidroelectrica pentru reducerea progresivă a restanțelor și stingerea acestora, precizând că valoarea obligațiilor restante este în prezent mai mică decât consumul de energie aferent unei luni.

Precizarea vine după informațiile privind preavizul de deconectare transmis de Hidroelectrica pentru datoriile Metrorex, care depășesc 11,5 milioane de lei.

„Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public referitoare la obligațiile de plată ale Metrorex către furnizorul de energie electrică, precizăm că Metrorex continuă să efectueze zilnic plăți către furnizorul de energie electrică, în vederea reducerii progresive a obligațiilor de plată restante și a stingerii acestora”, a transmis compania.

În prezent, au mai transmis reprezentanții Metrorex, valoarea obligațiilor de plată către Hidroelectrica „este mai mică decât valoarea consumului aferent unei luni”.

Situația vine după ce Hidroelectrica a transmis Metrorex un preaviz de deconectare, în contextul unor facturi neachitate. Potrivit datelor transmise de Club Feroviar, soldul restant este de 11.521.602,22 lei.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a precizat luni seară că Metrorex nu este în situația de a fi deconectat și că sunt purtate discuții pentru eşalonarea plății datoriei: „Metrorex consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună și trebuie să o plătească. Nu a plătit-o de trei luni și a primit o notificare”.

Radu Miruță a mai spus că a discutat cu directorul Hidroelectrica, iar compania nu va fi deconectată de la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

În urma preavizului transmis de Hidroelectrica, Radu Miruță a solicitat conducerii Metrorex explicații privind cauzele care au dus la neachitarea la termen a facturilor.

Ministrul a cerut situația detaliată a sumelor restante, inclusiv facturile și perioadele aferente, informații despre demersurile făcute pentru achitarea obligațiilor de plată, precum și măsurile concrete și calendarul estimat pentru stingerea debitului.

Corpul de Control al Ministerului Transporturilor își extinde verificările la Metrorex, a mai anunțat Miruță: „Între timp, am extins misiunea Corpului de Control la Metrorex, fiindcă acolo banii nu sunt utilizați în cel mai eficient mod”.