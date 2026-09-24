Cum se salvează o societate de la dispariție. Cazul Construcții S.A.

Societatea Construcții S.A. traversează ultima etapă a unei proceduri complexe de insolvență, declanșată în luna decembrie 2021 pe fondul unor dificultăți economice structurale, amplificate sever de blocajele generate de pandemia de COVID-19.

Pentru a respecta obligațiile financiare stricte asumate prin planul de reorganizare aprobat, conducerea companiei a fost nevoită să implementeze o strategie agresivă de restructurare a portofoliului, bazată pe valorificarea unor active imobiliare cheie.

Acest proces a asigurat injecțiile de capital necesare pentru stingerea datoriilor istorice și menținerea funcționalității economice a entității.

Pentru a genera lichiditățile impuse de programul de plăți, societatea a scos la vânzare cel mai valoros activ din patrimoniu, constând în imobilul care a reprezentat baza de producție și spațiul principal de desfășurare a activității.

Homan Ioan Adrian, în calitatea sa de administrator special, a coordonat integral aceste demersuri tranzacționale. Obiectivul principal al acestei decizii de management a fost asigurarea unui flux de numerar predictibil, utilizat ulterior cu prioritate absolută pentru stingerea creanțelor înscrise la masa credală, în strictă conformitate cu termenele contractului de vânzare-cumpărare.

Prima mișcare financiară majoră rezultată din eforturile de reorganizare s-a materializat în luna noiembrie 2023. Societatea a virat către Banca Comercială Română (BCR) suma de 23.864.006,83 lei.

Această tranzacție a fost executată cu caracter prioritar, decurgând din statutul BCR de creditor garantat în cadrul procedurii.

Stingerea acestei expuneri bancare masive a redus semnificativ gradul de îndatorare a companiei și a consolidat încrederea partenerilor în viabilitatea planului de redresare.

Încasările ulterioare, provenite din vânzarea bazei de producție, au permis derularea a două noi etape majore de distribuire a fondurilor, concentrate în special pe achitarea obligațiilor fiscale către bugetul de stat.

În luna octombrie 2025, administratorul special a alocat pentru distribuire o tranșă totală de 5.400.000 lei. Din această sumă, 3.938.584 lei au fost virați efectiv către creditori, ponderea majoritară fiind reprezentată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), care a încasat 3.422.722 lei.

Procesul a continuat într-un ritm accelerat în luna august 2026, când o nouă alocare de 7.700.000 lei a fost aprobată pentru distribuire. Din acest buget, s-au efectuat plăți efective de 5.617.395 lei, ANAF fiind din nou principalul beneficiar, cu 4.880.548 lei încasați.

În ambele etape de plată, octombrie 2025 și august 2026, diferențele dintre sumele alocate și cele plătite efectiv nu au fost blocate sau deturnate, ci au fost provizionate riguros în conturile bancare ale Construcții S.A. Aceste rezerve financiare sunt destinate exclusiv acoperirii creanțelor contestate și vor fi eliberate imediat după soluționarea definitivă a litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată.

Demersurile coordonate de Homan Ioan Adrian au demonstrat capacitatea societății de a-și onora angajamentele asumate prin programul de plăți, asigurând totodată un scut financiar pentru riscurile juridice încă nesoluționate.

Dinamica încasărilor viitoare este strâns legată de respectarea scadențelor prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare a activelor imobiliare.

Conform proiecțiilor financiare actuale, managementul estimează că societatea va atrage toate resursele necesare pentru stingerea obligațiilor restante. Menținerea acestui calendar de încasări și plăți plasează finalizarea implementării planului de reorganizare și închiderea cu succes a procedurii de insolvență la sfârșitul anului 2026 sau, cel târziu, la începutul anului 2027.