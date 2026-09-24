Guvernul a lansat joi platformaguvernanta.gov.ro, unde sunt centralizate informații despre conducerea companiilor de stat, inclusiv CV-uri, contracte de mandat și veniturile persoanelor aflate în funcții de conducere. Datele disponibile în prima etapă vizează 121 de companii, iar platforma include peste 1.350 de documente publice.

Potrivit informațiilor publicate de Guvern, peste 100 de persoane aflate în structurile de conducere ale companiilor de stat cumulează cel puțin două funcții. În ceea ce privește veniturile lunare, peste 370 de persoane încasează până la 25.000 de lei, 115 persoane au venituri între 25.000 și 50.000 de lei, 36 între 50.000 și 100.000 de lei, iar o persoană are venituri lunare de peste 100.000 de lei.

Platforma a fost creată la inițiativa viceprim-ministrului Oana Gheorghiu, responsabilă de reforma companiilor de stat. În prima etapă, sunt centralizate informații despre 121 de companii active aflate în subordinea, coordonarea ori autoritatea unor instituții publice tutelare centrale.

Guvernanta.gov.ro permite căutarea după companie sau persoană și include secțiuni dedicate companiilor, persoanelor cu funcții de conducere, CV-urilor, indemnizațiilor și cumulului de funcții. Platforma oferă și posibilitatea descărcării datelor în format CSV.

Datele sunt publicate în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, Capitolul V, articolul 51, referitoare la obligațiile de transparență pentru companiile cu capital de stat.

Potrivit datelor prezentate la lansarea platformei, sunt disponibile peste 1.350 de documente publice.

Dintre acestea, peste 650 sunt CV-uri ale persoanelor aflate în funcții de conducere, iar alte peste 600 sunt contracte de mandat. Documentele vizează membrii consiliilor de administrație sau ai consiliilor de supraveghere și membrii directoratelor.

Prin centralizarea lor într-o singură platformă, Guvernul urmărește să ofere acces public la informații care privesc persoanele care conduc companiile de stat și veniturile asociate acestor funcții.

Una dintre informațiile centralizate de Guvern se referă la cumulul de funcții.

Datele disponibile pe platformă arată că peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp. Platforma are o secțiune distinctă pentru persoanele aflate în această situație.

În cazul veniturilor lunare, datele sunt împărțite pe mai multe categorii.

Peste 370 de persoane au venituri de până la 25.000 de lei pe lună, în timp ce 115 persoane se încadrează între 25.000 și 50.000 de lei. Alte 36 de persoane au venituri între 50.000 și 100.000 de lei lunar.

Potrivit datelor agregate de Guvern, există și o persoană care încasează lunar peste 100.000 de lei.

Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a declarat că accesul public la informațiile despre companiile de stat este necesar pentru evaluarea activității acestora.

„Transparentizarea și deschiderea ușilor spre ceea ce se întâmplă în interiorul companiilor de stat este calea prin care vom reuși să punem corect întrebarea: sunt sau nu utile?”, a declarat Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a explicat că evaluarea unei companii trebuie făcută și prin raportare la rezultatele acesteia și la persoanele care iau deciziile.

„Pentru a pune un diagnostic corect unei companii, trebuie să vezi rezultatele acesteia, iar aceste rezultate depind în mare parte de oamenii care iau deciziile-cheie în aceste companii”, a spus Oana Gheorghiu.

Platforma guvernanta.gov.ro a fost actualizată la 24 septembrie 2026, potrivit informațiilor afișate pe site.