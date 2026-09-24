Un nou val masiv de migranți a ajuns pe coastele Marii Britanii, marcând un record pentru anul în curs. Peste șapte sute de persoane au reușit să traverseze Canalul Mânecii într-o singură zi, punând în alertă autoritățile de la Londra și readucând în prim-plan dezbaterea privind securitatea frontierelor britanice, conform The Independent.

Miercuri a fost înregistrat cel mai mare număr de sosiri dintr-o singură zi din 2026, după ce 781 de migranți au debarcat pe pământ britanic. Aceștia au călătorit la bordul a zece ambarcațiuni de mici dimensiuni, ceea ce înseamnă o medie ridicată, de aproximativ 78 de pasageri pentru fiecare barcă.

În ciuda numărului record înregistrat la mijlocul săptămânii, cifrele generale arată o tendință de scădere față de anii precedenți. Datele provizorii furnizate de Ministerul britanic de Interne, Home Office, indică un total de 18.565 de sosiri de la începutul anului 2026.

Raportat la perioada similară a anului 2025, când se înregistrau 32.188 de persoane, scăderea este de aproximativ 42%. De asemenea, comparativ cu aceeași etapă din anul 2024, când au fost contabilizați 25.165 de migranți, se observă o reducere de 26% a numărului total de traversări.

Situația a generat tensiuni majore în cadrul executivului britanic, după ce două ambarcațiuni au reușit să evite complet patrulele Poliției de Frontieră (Border Force) și să ajungă direct pe uscat în comitatul Kent.

Luni, o barcă pneumatică a ajuns la țărm în zona Folkestone fără a fi detectată de autorități, reprezentând primul incident de acest gen din septembrie 2025. O zi mai târziu, marți după-amiază, 21 de persoane au fost reținute după ce o altă ambarcațiune a debarcat pe plaja de la Samphire Hoe, în apropiere de Dover.

În urma acestor evenimente, ministrul de Interne, Shabana Mahmood, a calificat eșecul interceptării drept „inacceptabil” și a ordonat o analiză de urgență a procedurilor de siguranță de la frontieră.

Scăpările din sistemul de supraveghere au atras critici rapide, iar reprezentanții guvernului au fost puși în poziția de a da explicații publice. Prezență la emisiunea „Today” de la BBC Radio 4, ministrul Educației, Lucy Powell, a fost întrebată dacă situația creată este una stânjenitoare pentru cabinetul de la Londra.

Aceasta a răspuns: „Nu poți opri totul în permanență. Desigur, este un motiv de îngrijorare. De aceea, ministrul de Interne a solicitat și a dispus această analiză urgentă; pentru că nu asta ne dorim să vedem. Acest lucru este inacceptabil. Însă situația generală este în curs de ameliorare. Este o muncă dificilă și anevoioasă, care necesită eforturi constante din partea forțelor noastre de frontieră, a serviciilor de securitate, a poliției și a partenerilor noștri din Franța și din alte țări. Este o sarcină gigantică, uriașă, care începe acum să dea roade. Dar, desigur, acolo unde continuă să apară probleme, trebuie neapărat să le abordăm”.

Ulterior, în urma reacțiilor apărute în spațiul public, Lucy Powell a precizat că afirmațiile sale au fost scoase din context și a subliniat complexitatea acțiunilor derulate de autorități.

„Combatem zilnic traversările cu ambarcațiuni mici… le tăiem „oxigenul”, luăm măsuri – și sunt foarte, foarte multe măsuri. Nu este un lucru simplu, pe care să-l rezolvi dintr-o mișcare, peste noapte. Trebuie să evoluăm constant”, a spus ea.