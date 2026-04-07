Pământul s-a format diferit decât credeam. O nouă descoperire schimbă tot

O cercetare recentă publicată în revista Nature propune o schimbare majoră de perspectivă asupra modului în care s-a format Pământul.

Potrivit noilor rezultate, planeta noastră nu ar fi acumulat cantități semnificative de materie provenită din regiunile externe ale Sistemului solar, așa cum sugerau unele modele recente, ci s-ar fi format în principal din materiale locale, aflate în apropierea Soarelui.

Această concluzie ar putea modifica fundamental teoriile despre formarea planetelor telurice și despre originea elementelor esențiale pentru viață.

Formarea Sistemului solar nu a fost un proces uniform. Studiile asupra meteoriților au arătat că, în fazele timpurii, materia era împărțită în cel puțin două mari „rezervoare”: unul intern, situat aproape de Soare, și unul extern, mai îndepărtat și mai bogat în elemente volatile.

Aceste diferențe au fost identificate prin analize izotopice, care permit urmărirea „semnăturii” chimice a materialelor.

Cercetătorii au sugerat că această separare ar putea fi explicată prin formarea timpurie a lui Jupiter, care ar fi acționat ca o barieră gravitațională, împiedicând amestecul dintre regiunile interne și externe ale discului protoplanetar.

Astfel, o întrebare esențială a rămas deschisă:

„Pământul s-a format doar din materialul din rezervorul intern sau este rezultatul unui amestec între cele două?”, întrebare care influențează direct înțelegerea compoziției și habitabilității planetei.

Pentru a răspunde acestei dileme, echipa de cercetători a utilizat tehnici avansate de geochimie izotopică, concentrându-se asupra izotopilor de fier.

Fierul este un element-cheie, deoarece reprezintă o componentă majoră a nucleului terestru și oferă indicii importante despre originea materialelor planetare.

Conform studiilor, nucleul Pământului este alcătuit în mare parte din fier și nichel, împreună cu cantități mai mici de alte elemente ușoare.

Cercetătorii au analizat meteoriți primitivi, cunoscuți sub numele de condrite, considerați relicve ale primelor faze ale Sistemului solar, precum și probe reprezentative ale compoziției Pământului.

Prin utilizarea spectrometriei de masă de înaltă precizie, au fost detectate variații izotopice extrem de fine, care nu puteau fi observate prin metodele anterioare.

Izotopii sunt variații ale aceluiași element chimic, care diferă prin numărul de neutroni, iar aceste diferențe minime pot indica originea materialelor.

Studiile arată că astfel de analize oferă indicii esențiale despre procesele de formare planetară și despre sursa materialelor extraterestre.

Rezultatele cercetării indică faptul că semnătura izotopică a Pământului corespunde aproape exclusiv materialelor din rezervorul intern al Sistemului solar. Nu a fost identificată nicio contribuție semnificativă provenită din regiunile externe.

Această concluzie este susținută și de alte lucrări recente, care arată că izotopii de fier din mantaua terestră nu corespund materialelor tipice din Sistemul solar exterior.

Un studiu academic din 2026 menționează că „fierul din mantaua Pământului provine din Sistemul solar interior”, respingând ipoteza conform căreia planeta s-ar fi format prin acumularea de particule venite din exterior.

De asemenea, cercetări anterioare au arătat că doar anumite tipuri de meteoriți se apropie de compoziția izotopică a Pământului, ceea ce sugerează o origine limitată și selectivă a materialelor implicate în formarea planetei.

Aceste rezultate contrazic modelele recente de „accreție de pietricele” (pebble accretion), care presupuneau un aport semnificativ de materie din regiunile externe ale Sistemului solar. În schimb, noul scenariu indică o formare mai izolată, bazată pe materiale locale.

În plus, implicațiile sunt importante și pentru înțelegerea originii elementelor volatile, precum apa. Dacă Pământul nu a primit cantități semnificative de material din exterior, atunci aceste elemente ar fi putut fi prezente încă din fazele inițiale ale formării planetei.

Această perspectivă este compatibilă cu ideea că procesele de acreție și diferențiere planetară au avut loc relativ rapid, în primele milioane de ani ale Sistemului solar.

Unele studii indică faptul că Pământul ar fi crescut într-un interval de aproximativ 5 milioane de ani după formarea Sistemului solar.

Descoperirea ridică întrebări importante despre formarea altor planete telurice, precum Marte sau Venus. Dacă Pământul s-a format în principal din materiale locale, este posibil ca acest model să fie valabil și pentru alte planete stâncoase.

În același timp, rezultatele obligă comunitatea științifică să reevalueze rolul transportului de materie în discurile protoplanetare și să regândească mecanismele care duc la apariția planetelor locuibile.

Mai mult, această cercetare contribuie la o înțelegere mai amplă a condițiilor necesare pentru apariția vieții. Fierul, de exemplu, nu este doar un element structural al planetei, ci joacă și un rol important în procesele chimice care ar fi putut contribui la apariția vieții timpurii .

Noua ipoteză conform căreia Pământul s-a format în principal din materiale locale reprezintă o schimbare semnificativă de paradigmă în științele planetare.

Deși sunt necesare studii suplimentare pentru confirmare, rezultatele actuale sugerează că planeta noastră ar putea fi mai puțin „cosmopolită” decât se credea anterior.

Această concluzie deschide noi direcții de cercetare, atât în ceea ce privește originea Pământului, cât și în explorarea altor sisteme planetare.

Înțelegerea modului în care se formează planetele rămâne esențială pentru a răspunde la una dintre cele mai fundamentale întrebări ale științei: cât de comună este apariția unor lumi locuibile în Univers.