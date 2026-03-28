O structură gigant pe Pământ, surprinsă din spațiu, nu pare construită de om

O structură uriașă, comparabilă ca dimensiune cu întregul Regatul Unit, a fost surprinsă în imagini din spațiu și nu este rezultatul activității umane, informează Express.

Un teritoriu imens de movile, unele vechi de mii de ani, a fost construit de creaturi microscopice, lungi de doar câțiva centimetri. Deși mitul potrivit căruia Marele Zid Chinezesc ar fi vizibil din spațiu a fost infirmat, anumite structuri uriașe pot fi observate de pe orbită și nu toate sunt realizate de oameni.

Termitele Syntermes dirus au construit o rețea masivă de movile de până la 2,1 metri înălțime, care se întinde pe o suprafață comparabilă cu cea a Marii Britanii. Fiecare movilă, cunoscută sub numele de „murundă”, poate necesita mii de ani pentru a se forma complet și poate ajunge la aproape 9 metri lățime.

Întrucât există sute de milioane dintre acestea, estimările recente vorbesc de aproximativ 200 de milioane, ele devin împreună un reper vizibil chiar de la distanțe considerabile. Deși Marea Piramidă a lui Keops este celebrată drept un simbol al măiestriei arhitecturale, aceste termite au mutat un volum de sol echivalent cu 10 km³, suficient pentru a construi aproximativ patru mii de grămezi, fiecare de dimensiunea faimosului monument egiptean.

Specialiștii compară realizarea termitelor cu ridicarea unei clădiri de patru ori mai înalte decât Burj Khalifa sau de 320 de ori mai înalte decât Big Ben.

Micile insecte, cu lungimea de doar puțin peste un centimetru, se hrănesc aproape exclusiv cu frunzele căzute de la o singură specie de copac. Specialiștii susțin că impresionanta lor structură de suprafață nu este altceva decât o acumulare de deșeuri, reflectând o rețea vastă de „orașe” subterane interconectate, care se întind pe mai mulți kilometri.

Solul dur și sărac din zonă, deși potrivit pentru construcții, nu atrage fermierii, ceea ce a permis movilelor să rămână neatinse chiar și timp de 4.000 de ani.

Deși localnicii erau conștienți de existența acestor movile de secole, amploarea lor și regularitatea perfectă a construcțiilor au fost dezvăluite abia recent, odată cu imaginile din satelit.

Stephen Martin, de la Universitatea din Salford, declara în 2018 pentru New Scientist: „M-am uitat pe Google Earth și am realizat că se găsesc peste tot în zonă, dar nu am găsit niciun fel de informații despre ele online.

Termitele care populează pădurile de caatinga adună frunze mici și spinoase, care cad doar o dată pe an. Cercetătorul Stephen Martin descrie acest fenomen ca pe o adevărată cursă: „Este ca și cum toate supermarketurile ar fi deschise o singură zi pe an, cine ajunge primul, câștigă cea mai mare parte a hranei”.

Pentru a fi eficiente, termitele construiesc o adevărată rețea de drumuri, optimizată pentru acces rapid la resurse, deoarece se află într-o competiție directă cu alte colonii. Cu toate acestea, studiile echipei lui Martin arată că fiecare movilă nu corespunde unei colonii distincte: termitele nu manifestă agresivitate nici față de vecinii apropiați, ceea ce sugerează o interacțiune mai complexă între grupuri.

Totuși, cercetătorii nu au reușit încă să stabilească limitele exacte ale fiecărei colonii. Deși majoritatea speciilor de termite sunt organizate în jurul unei regine care depune ouă, nicio cameră regală nu a fost identificată în movilele excavate de echipa lui Martin. Structura internă a coloniilor și dimensiunea lor rămân, așadar, necunoscute.

Un alt mister legat de aceste insecte este modul în care supraviețuiesc pe perioada scurtă atunci când hrana nu este disponibilă. „Nu cunoaștem nicio specie de termite care hibernează, dar poate că o fac”, recunoaște Martin, subliniind că comportamentul lor rămâne încă învăluit în mister.