EVZ Special

Marele mit despre Zidul Chinezesc este o minciună rostogolită mulți ani. Adevărul științific

Comentează știrea
Marele mit despre Zidul Chinezesc este o minciună rostogolită mulți ani. Adevărul științific
Din cuprinsul articolului

Când vine vorba de zborurile spațiale și astronomie, există multe mituri, unul dintre cele mai populari fiind legate de ideea că Marele Zid Chinezesc poate fi văzut din spațiu.

De exemplu, există multe lucruri ciudate pe care astronomii le credeau despre Lună. Un mit legat de spațiul cosmic, pe care l-am auzit cu toții, este acela că Marele Zid Chinezesc reprezintă singura structură construită de om, care poate fi văzută din spațiu.

Marea minciună legată de Zidul Chinezesc

Unii oameni credeau la un moment dat că zidul era atât de mare, încât putea fi văzut de pe suprafața Lunii. Cu siguranță, având în vedere poziția Stației Spațiale Internaționale, pe orbita joasă a Pământului, astronauții care trăiesc și lucrează la bordul ISS ar fi candidații perfecți pentru a dovedi sau infirma dacă Marele Zid Chinezesc poate fi văzut cu ochiul liber.

Adevărul este că fabuloasa construcție nu poate fi văzută din spațiu. Mai precis, nu poate fi văzut cu ușurință cu ochiul liber.

Alertă în Rahova. Noi scurgeri de gaze detectate după explozia din bloc
Alertă în Rahova. Noi scurgeri de gaze detectate după explozia din bloc
Cărțile electronice de identitate și românii pierduți din sistem. Explicații de la MAI
Cărțile electronice de identitate și românii pierduți din sistem. Explicații de la MAI

Mitul exista cu mult înainte de era spațială, cu mult înainte de faimosul zbor al lui Yuri Gagarin (1961), care a devenit primul om ce a ajuns în spațiu, și cu mult înainte de misiunile Apollo pe Lună.

De unde s-a născut povestea

De fapt, încă din 1754, renumitul om de știință și anticar englez, reverendul William Stukeley, scria despre „Zidul Chinezesc, care are o siluetă considerabilă pe globul terestru și poate fi distins de pe Lună”, conform skyatnightmagazine.com.

Poate că o mare parte din presupunerile privind vizibilitatea Marelui Zid Chinezesc de pe Lună provin din observațiile astronomului italian Giovanni Schiaparelli, din secolul al XIX-lea, asupra planetei Marte. În timpul cărora el a observat ceea ce a numit „canali”.

Aceasta a fost tradusă greșit în limba engleză: „canale”. Ceea ce i-a determinat pe unii vorbitori de limbă engleză să creadă că structurile marțiene au fost construite de o populație nativă inteligentă.

O astfel de interpretare greșită ar fi putut duce la concluzia că structuri similare gigantice de pe Pământ ar fi vizibile din alte părți ale Sistemului Solar.

Fotografia istorică

În timpul misiunilor Apollo, mitul conform căruia Marele Zid Chinezesc poate fi văzut de pe suprafața Lunii a fost spulberat. Pilotul modulului lunar Apollo 12, Alan Bean, a declarat: „Singurul lucru pe care îl poți vedea de pe Lună este o sferă frumoasă, în mare parte albă, cu unele zone albastre și galbene și, din când în când, cu vegetație verde. Niciun obiect creat de om nu este vizibil la această scară.”

La data de 24 noiembrie 2004, o imagine a Marelui Zid Chinezesc a fost înregistrată din orbita joasă a Pământului, de către astronautul american și comandantul Stației Spațiale Internaționale, Leroy Chiao.

sursa: NASA

Imaginea arată centrul Mongoliei Interioare, iar săgeata galbenă indică o locație estimată la 42,5N 117,4E, acolo unde zidul este vizibil, conform NASA.

Săgețile roșii indică alte secțiuni vizibile ale zidului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:21 - Republica Moldova trece la ora de iarnă. Noaptea cea mai lungă din an ne aduce o oră în plus de somn
15:13 - Un bărbat din Râmnicu Vâlcea s-a aruncat de la etajul trei, în timp ce polițiștii încercau să-l salveze
15:05 - Modelul internațional care a transformat o boală rară într-un simbol de frumusețe
14:56 - Daniel Băluță, favoritul PSD pentru Primăria București. Calculele lui Grindeanu, după retragerea lui Firea
14:48 - Grindeanu: Loialitatea în coaliție nu înseamnă tăcere în fața greșelilor: Nu suntem în Coreea de Nord
14:40 - Autostrada A1 Sibiu-Pitești în munți. Stadiul lucrărilor pe secțiunile 2 și 3

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale