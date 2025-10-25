Marele mit despre Zidul Chinezesc este o minciună rostogolită mulți ani. Adevărul științific

Când vine vorba de zborurile spațiale și astronomie, există multe mituri, unul dintre cele mai populari fiind legate de ideea că Marele Zid Chinezesc poate fi văzut din spațiu.

De exemplu, există multe lucruri ciudate pe care astronomii le credeau despre Lună. Un mit legat de spațiul cosmic, pe care l-am auzit cu toții, este acela că Marele Zid Chinezesc reprezintă singura structură construită de om, care poate fi văzută din spațiu.

Unii oameni credeau la un moment dat că zidul era atât de mare, încât putea fi văzut de pe suprafața Lunii. Cu siguranță, având în vedere poziția Stației Spațiale Internaționale, pe orbita joasă a Pământului, astronauții care trăiesc și lucrează la bordul ISS ar fi candidații perfecți pentru a dovedi sau infirma dacă Marele Zid Chinezesc poate fi văzut cu ochiul liber.

Adevărul este că fabuloasa construcție nu poate fi văzută din spațiu. Mai precis, nu poate fi văzut cu ușurință cu ochiul liber.

Mitul exista cu mult înainte de era spațială, cu mult înainte de faimosul zbor al lui Yuri Gagarin (1961), care a devenit primul om ce a ajuns în spațiu, și cu mult înainte de misiunile Apollo pe Lună.

De fapt, încă din 1754, renumitul om de știință și anticar englez, reverendul William Stukeley, scria despre „Zidul Chinezesc, care are o siluetă considerabilă pe globul terestru și poate fi distins de pe Lună”, conform skyatnightmagazine.com.

Poate că o mare parte din presupunerile privind vizibilitatea Marelui Zid Chinezesc de pe Lună provin din observațiile astronomului italian Giovanni Schiaparelli, din secolul al XIX-lea, asupra planetei Marte. În timpul cărora el a observat ceea ce a numit „canali”.

Aceasta a fost tradusă greșit în limba engleză: „canale”. Ceea ce i-a determinat pe unii vorbitori de limbă engleză să creadă că structurile marțiene au fost construite de o populație nativă inteligentă.

O astfel de interpretare greșită ar fi putut duce la concluzia că structuri similare gigantice de pe Pământ ar fi vizibile din alte părți ale Sistemului Solar.

În timpul misiunilor Apollo, mitul conform căruia Marele Zid Chinezesc poate fi văzut de pe suprafața Lunii a fost spulberat. Pilotul modulului lunar Apollo 12, Alan Bean, a declarat: „Singurul lucru pe care îl poți vedea de pe Lună este o sferă frumoasă, în mare parte albă, cu unele zone albastre și galbene și, din când în când, cu vegetație verde. Niciun obiect creat de om nu este vizibil la această scară.”

La data de 24 noiembrie 2004, o imagine a Marelui Zid Chinezesc a fost înregistrată din orbita joasă a Pământului, de către astronautul american și comandantul Stației Spațiale Internaționale, Leroy Chiao.

Imaginea arată centrul Mongoliei Interioare, iar săgeata galbenă indică o locație estimată la 42,5N 117,4E, acolo unde zidul este vizibil, conform NASA.

Săgețile roșii indică alte secțiuni vizibile ale zidului.