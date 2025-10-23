Vacanța de schi 2026: Când vor avea liber elevii din fiecare județ

Inspectoratele școlare au stabilit, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC) ca săptămâna de vacanță, cunoscută drept „vacanța de schi”, să se desfășoare în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026. Trei județe au ales perioada 9-15 februarie, 22 de județe au optat pentru 16-22 februarie, iar restul au programat vacanța între 23 februarie și 1 martie 2026.

În 2026, elevii din România se vor putea bucura de o săptămână liberă în luna februarie, cunoscută drept „vacanța de schi”. Perioada de desfășurare diferă de la un județ la altul, în funcție de decizia fiecărui inspectorat școlar.

Elevii din județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș vor fi primii care se bucură de vacanță, în intervalul 9 – 15 februarie 2026. Urmează 22 de județe, printre care Bihor, Brașov, Argeș, Dolj și București, care au ales perioada 16 – 22 februarie.

Ultimul val de elevi va intra în vacanță între 23 februarie și 1 martie 2026, în județe precum Satu Mare, Suceava, Sibiu, Galați sau Constanța.

Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, vacanța de toamnă din 2025 va avea loc între 25 octombrie și 2 noiembrie, iar cursurile se vor relua pe 3 noiembrie. Vacanța de iarnă este programată între 20 decembrie 2025 și 7 ianuarie 2026.

Vacanța de Paște, denumită și vacanța de primăvară, se va desfășura între 4 și 14 aprilie 2026. Anul școlar se va încheia pe 20 iunie, odată cu începutul vacanței de vară, care va dura până pe 6 septembrie 2026.

Structura anului școlar 2025-2026 și calendarul zilelor libere

Ministerul Educației a anunțat că anul școlar 2025-2026 va fi structurat în cinci module de cursuri, separate de mai multe perioade de vacanță.

Primul modul se va desfășura între 8 septembrie și 24 octombrie 2025. După vacanța de toamnă, elevii vor reveni la școală pentru al doilea modul, programat în perioada 3 noiembrie – 19 decembrie 2025.

Cursurile celui de-al treilea modul vor începe pe 8 ianuarie 2026 și se vor încheia fie pe 6 februarie, fie pe 13 sau 20 februarie, în funcție de decizia fiecărui inspectorat școlar. Durata acestui modul este influențată de alegerea săptămânii destinate „vacanței de schi”.

Al patrulea modul va începe pe 16, 23 februarie sau 2 martie 2026, în funcție de organizarea la nivel local, și se va încheia pe 3 aprilie 2026. Ultimul modul al anului școlar va avea loc între 15 aprilie și 19 iunie 2026, după care elevii vor intra în vacanța de vară.

Pe lângă vacanțele școlare, elevii și angajații vor beneficia și de zile libere legale, atunci când acestea coincid cu zilele lucrătoare.

Anul va începe cu două zile libere de Anul Nou, pe 1 și 2 ianuarie (joi și vineri), urmate de Bobotează, pe 6 ianuarie, și de sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, pe 7 ianuarie.

Ziua Unirii Principatelor Române va fi pe 24 ianuarie (sâmbătă), iar Vinerea Mare, pe 10 aprilie. Paștele Ortodox va fi sărbătorit în 12 aprilie, iar a doua zi de Paște, pe 13 aprilie.

Ziua Muncii va fi pe 1 mai (vineri), Rusaliile pe 31 mai (duminică), iar a doua zi de Rusalii și Ziua Copilului vor fi ambele pe 1 iunie (luni).

Adormirea Maicii Domnului va fi sărbătorită pe 15 august (sâmbătă), Sfântul Andrei pe 30 noiembrie (luni), iar Ziua Națională a României pe 1 decembrie (marți).

Crăciunul va aduce două zile libere: 25 decembrie (vineri) și 26 decembrie (sâmbătă).