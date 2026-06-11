Furtunile care au afectat joi seară mai multe zone din țară au dus la inundarea unor curți, gospodării și garaje, dar și la căderea unor copaci peste drumuri și autoturisme. Pompierii au intervenit în județele Bacău, Suceava, Neamț și Vâlcea, aflate sub avertizare cod portocaliu, pentru limitarea efectelor fenomenelor meteo severe.

Furtunile și ploile torențiale au generat mai multe solicitări pentru intervenția echipajelor de urgență în județul Bacău. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău a anunțat că a fost chemat să intervină pentru evacuarea apei acumulate în mai multe localități afectate de precipitațiile abundente. Potrivit imaginilor distribuite pe rețelele de socializare, în unele zone s-au format torenți după ce în ultimele ore s-au înregistrat cantități de peste 50 de litri de apă pe metru pătrat.

Cele mai multe intervenții au avut loc în orașul Dărmănești, unde pompierii au fost solicitați în nouă situații. O misiune a vizat evacuarea apei dintr-o locuință, iar alte opt au fost pentru eliminarea apei din curți.

În orașul Târgu Ocna, pe strada Pârâul Vâlcica, s-a intervenit pentru evacuarea apei dintr-un garaj inundat, iar în comuna Dofteana pompierii au acționat pentru scoaterea apei dintr-o curte.

Autoritățile au transmis că echipele de intervenție continuă să monitorizeze situația și să răspundă solicitărilor venite din zonele afectate.

„Forţele de intervenţie acţionează în teren cu mijloacele specifice din dotare, în vederea limitării efectelor şi sprijinirii populaţiei din zonele afectate, rămânând mobilizate pentru gestionarea tuturor solicitărilor”, a transmis ISU Bacău.

Intervențiile sunt în desfășurare, iar echipajele rămân pregătite pentru eventuale noi probleme generate de furtunile anunțate de meteorologi.

Pe lângă problemele cauzate de acumulările de apă, furtunile au provocat și căderea unor copaci și crengi în mai multe județe. Pompierii au intervenit în județele Suceava, Neamț și Vâlcea pentru îndepărtarea arborilor căzuți pe carosabil și peste autoturisme.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, nu au fost înregistrate victime în urma acestor incidente.

Județele Bacău, Suceava, Neamț și Vâlcea se află sub avertizare cod portocaliu de vreme severă, iar autoritățile recomandă populației să urmărească informările oficiale și să evite deplasările în zonele afectate de furtuni.