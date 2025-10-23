⁠Olimpiadele vor fi online și elevii vor putea vedea lucrarea înainte de contestație - proiect MEC

Un proiect al Ministerului Economiei care se află în dezbatere publică propune modificări substanțiale pentru desfășurarea olimpiadelor. Mai exact competițiile școlare se pot defășura și online.

Mai multe prevederi care sunt cuprinse în Ordinul 3.035/2012 ar urma să fie înlocuite cu unele noi. Având în vedere și modalitatea în care a evoluat tehnologia, aceste schimbări prevăd și posibilitatea desfășurării online a competițiilor școlare.

Modul în care se vor organiza, mai exact fizic sau online va fi stabilit în regulamentul fiecărei competiții. Până acum, doar competițiile școlare din 2021-2022 s-au putut desfășura online. Dar atunci s-a întâmplat acest lucru din pricina pandemiei.

O altă modificare ar urma să reglementeze modul în care se contestă o lucrare. Mai exact, lucrările vor putea fi văzute de elevi înainte de a depune o contestație. Vorbim atât de etapa județeană, cât și despre cele zonale și naționale ale concursurilor școlare. De asemnea, elevii bine pregătiți vor avea posibilitatea de a participa la o clasă superioară celei în care sunt înscriși în anul școlar.

Acest lucru se va putea întâmpla dacă elevii sunt în același ciclu de învățământ (gimnazial sau liceal). Cu toate acestea participarea la o clasă inferioară nu va fi permisă.

În cazul elevilor care sunt internați sau umrează tratament la domiciliu, aceștia vor putea susține olimpiada la locația unde se află. Acesta lucru va fi posibil cu aprobarea comisiei responsabile de organizarea etapei respective. Se propune inclusiv modificarea punctajului minim propus pentru calificare la etapa națională.

Acesta ar urma să fie de 60% din punctajul maxim posibil de obținut la etapa județeană. În acest moment acesta este de 40%. De asemenea se mai propune și modificarea proiectelor regionale și transformarea lor în interjudețene. Drept urmare acest tip de proiecte extrașcolare ar urma să fie naționale, interjudețene, județene sau ale municipiului București.