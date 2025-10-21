Povestea învățătoarei care schimbă destine. Cum îi încurajează pe elevii din mediile defavorizate să nu renunțe la școală

Ancuța Tudoroiu, o învățătoare de la Liceul Tehnologic Drăgănești-Olt, a găsit o modalitate inedită prin care să își ajute elevii. Aceștia provin din medii defavorizate și învață la o școală în care au patru ore pe săptămână de limba romani. Potrivit învățătoarei, majoritatea provin din familii în care părinții sunt plecați în străinătate sau nu știu să scrie și să citească. Pentru a-i încuraja pe copii să își construiască singuri un viitor mai bun și să meargă în continuare la școală, Ancuța Tudoroiu organizează în fiecare săptămână activitatea „Magazinul de vineri”. După ce strânge haine, încălțăminte și rechizite pentru cei mici, învățătoarea le oferă bancnote „de jucărie” și îi îndeamnă să își cumpere singuri obiectele necesare din magazinul clasei.

Învățătoarea cu suflet mare este titulară din anul 2018 în acest liceu și face eforturi pentru a-i determina pe cei mici să nu renunțe la școală.

„Elevii au patru ore pe săptămână în care învață această limbă a lor cu profesori pregătiți în limba romani. Eu am copii de clasa a treia și majoritatea sunt rromi. Sunt titulară din anul 2018. În primul meu an de învățământ am fost tot la acest liceu, dar apoi, fiind suplinitoare, m-am plimbat prin mai multe școli din județ și am revenit în 2018 după examenul de titularizare, la care am obținut prima notă pe județ. Toți cei care suntem în sistem știm cât de greu este să te titularizezi, mai ales aici, în Olt, unde sunt foarte puține posturi titularizabile”, ne-a spus Ancuța Tudoroiu.

Pentru a-i motiva să participe la școală, în ciuda lipsurilor cu care se confruntă, învățătoarea a apelat la această metodă inedită. La „Magazinul de vineri”, elevii găsesc cele necesare pentru a-și acoperi nevoile de bază, precum haine, încălțăminte și rechizite școlare, pe care le pot alege singuri folosind bancnote „de jucărie”.

„În fiecare an mă gândesc la o metodă prin care să îi stimulez și să îi încurajez să învețe și să îi recompensez. Anul trecut am avut „ziua de recompensă”, în care le duceam de la mine sau de la prieteni lucruri mici, câte un pix sau ceva util pentru școală. Am văzut acest model la o învățătoare din Moldova, care avea ceva asemănător în clasă. Folosea acest model cu „bănuții”. De asemenea, am auzit o știre despre un domn dintr-o localitate care primea elevi din satul lui cu carnetul de note, și celor care aveau rezultate bune le oferea ceva gratuit din magazin. A fost o sursă de inspirație. Astfel s-a născut ideea magazinului de vineri”, a adăugat ea.

Învățătoarea „a aprovizionat” magazinul cu haine rămase de acasă sau de la prietenii apropiați. Ulterior, Ancuța Tudoroiu a cerut ajutor pe Facebook. Astfel, câteva mame din zonă au ales să îi sară în ajutor.

„Încerc să le împlinesc nevoile și să cer ajutorul prietenilor apropiați. Am scris un anunț pe Facebook în care precizam că strângem hăinuțe de băieți. Cateva mămici ne-au adus câteva lucruri pentru copii, inclusiv cu eticheta pe ele. Eu am patru copii și am reușit și eu să aduc câteva lucruri”, a adăugat ea.

După ce metoda ei a devenit virală pe internet, învățătoarea a primit colete și bani de la internauții impresionați de povestea copiilor.

„Noi avem o relație bună. Eu i-am luat din clasa pregătitoare. Ne considerăm o familie. Încerc din toată inima să le transmit această parte de valori morale. Chiar titlul lucrării pentru gradul 1 pe care l-am ales vorbește despre aceste valori. Cred că menirea profesorului nu este doar de a preda, ci și de a forma copilul, de a-l ajuta să-și formeze caracterul și să aibă un viitor mult mai bun”, a explicat ea.

Potrivit învățătoarei, mulți dintre părinții elevilor sunt plecați în străinătate, iar copiii locuiesc adesea cu bunicii. Ea a explicat că, din cauza acestei distanțe față de părinți, copiii o văd adesea ca pe o figură maternă.

„Ei se simt iubiți, acceptați și răsfățați. Există și momente în care știu că trebuie să fiu mai categorică. Ei vin din familii defavorizate; mulți părinți sunt plecați în străinătate, iar copiii locuiesc cu bunicii, care și ei au probleme de sănătate. Distanța dintre ei și părinți probabil îi determină să mă vadă ca pe o mamă a lor, iar eu, având patru fetițe acasă, îi consider la fel”, a continuat Ancuța Tudoroiu.

Întrebată dacă și-ar dori să se îndrepte către o altă școală de stat, învățătoarea a mărturisit că nu ar renunța la misiunea pe care o are acum.

„Mi-am pus întrebarea și m-am gândit la ideea unui transfer către un alt liceu, poate la cel din centru, unde eu am învățat când eram copil și unde am predat un an ca suplinitoare. În acest moment, dacă mi s-ar oferi să merg la alt liceu, sincer să fiu, nu aș putea să accept. Sunt atașată de ceea ce fac și cred cu tărie că sunt unde trebuie. Îmi doresc foarte mult să îi ajut pe acești copii, nu doar să îi învăț, ci să reușesc să îi motivez, să îi fac să înțeleagă că sunt prețioși, că pot să-și depășească situația și să aibă un viitor bun”, ne-a spus ea.

Învățătoarea subliniază că munca într-o astfel de școală este mult mai dificilă decât în școlile obișnuite, unde elevii vin la clasa pregătitoare cu literele deja învățate. La Liceul Tehnologic din Drăgănești Olt, elevii din clasele mici ajung fără să fi frecventat grădinița și nu stăpânesc bine limba română,

„Deși au foarte multe lacune, munca la o astfel de școală mi se pare aproape dublă față de una normală, unde copilul vine la clasa pregătitoare cu literele deja învățate. La această școală, copiii vin fără să fi frecventat grădinița și nu înțeleg foarte bine limba română, pentru că vorbesc limba romani în familie. Mulți părinți nu au carte și nu îi pot sprijini în procesul educațional, astfel că munca noastră este imensă. Copiii mei sunt în clasa a treia, dar nivelul lor nu este de clasa a treia, o spun cu tristețe, dar în același timp cu speranță, pentru că ei vor recupera”, a încheiat învățătoarea.