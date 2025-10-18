Ghidurile pentru prevenirea adicţiilor au ajuns în școli. Profesorii vor învăța cum să-i sprijine pe elevii

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a anunțat vineri seară că ghidurile pentru prevenirea adicţiilor au fost distribuite în unitățile de învățământ, oferind profesorilor cunoștințe de bază în psihologie pentru a-i ajuta pe elevi să dezvolte o autoreglare psihologică mai puternică.

Ministrul Educaţiei a explicat, într-o intervenție la Medika Antidrog, că ghidurile nu urmăresc să transforme profesorii în psihologi, ci să le ofere informații esențiale despre mecanismele psihologice care stau la baza consumului de droguri.

Consumul de droguri este un comportament și are în spate mecanisme psihologice. Fără să-i transformi pe profesori în psihologi, trebuie să le dai câteva cunoștințe de bază, a spus Daniel David.

El a mai precizat că ghidurile conțin aspecte psihologice adaptate diferitelor grupe de vârstă, putând fi folosite de la învățământul primar până la liceu. Scopul este ca profesorii să poată ajuta elevii să dezvolte abilități de autoreglare psihologică, ceea ce îi face mai puțin vulnerabili la adicții.

Ghidurile includ o serie de exerciții și exemple pe care profesorii le pot integra în activitățile lor, fie la orele de dirigenție, fie în cadrul Săptămânii Altfel.

„O altă componentă se referă la modul în care profesorii trebuie să colaboreze cu părinții”, a adăugat ministrul.

În cazul în care apar întrebări sau neclarități, cadrele didactice pot solicita sprijinul specialiștilor în psihologie din școală sau al celor arondați unității de învățământ. Daniel David a precizat că există și un ghid destinat părinților, care îi învață cum să întărească autoreglarea comportamentală și psihologică a copiilor, să dezvolte valori sănătoase și un stil de viață echilibrat.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării împreună cu Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA) au lansat, pe 9 octombrie, două ghiduri metodologice de intervenție pentru prevenirea adicțiilor.

Acestea sunt destinate cadrelor didactice și conțin informații specializate aplicabile atât copiilor, cât și părinților, având ca obiectiv prevenirea consumului de droguri și dezvoltarea unei educații pentru sănătate în mediul școlar.