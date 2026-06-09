Rețea internațională de trafic de droguri, destructurată după trei ani

O grupare de criminalitate organizată coordonată din Kosovo și implicată în trafic de droguri, spălare de bani, utilizarea de documente false și deținere ilegală de arme a fost destructurată în urma unei operațiuni internaționale desfășurate cu sprijinul Europol. Acțiunea a culminat pe 9 iunie cu arestarea mai multor membri ai rețelei și confiscarea unor bunuri estimate la 80 de milioane de euro.

Europol a anunțat că investigația a pornit de la analiza comunicațiilor purtate prin intermediul platformei criptate SKY ECC, folosită de membrii grupării pentru coordonarea activităților infracționale.

„Mesajele schimbate pe platforma de comunicaţii criptată SKY ECC au expus o reţea de crimă organizată cu sediul în Kosovo, implicată în trafic de droguri la scară largă, utilizarea de acte de identitate frauduloase, deţinerea ilegală de arme şi spălarea de bani în întreaga Europă. Informaţiile colectate în timpul unei anchete de trei ani au culminat pe 9 iunie cu o zi de acţiune coordonată în Kosovo, unde autorităţile au arestat cinci membri cheie ai organizaţiei criminale”, anunţă Europol.

În cadrul operațiunii, aproximativ 150 de ofițeri au participat la intervențiile din teren, fiind sprijiniți de specialiști ai agenției europene.

Potrivit anchetatorilor, centrul de comandă al grupării se afla în Kosovo, de unde erau coordonate transporturile de droguri și operațiunile financiare.

„Grupul de crimă organizată a folosit o platformă de comunicaţii criptată pentru a coordona activităţile de trafic de droguri în mai multe ţări europene, menţinându-şi în acelaşi timp centrul operaţional din Kosovo. De acolo, membrii superiori au dirijat activităţile criminale, au coordonat transporturile internaţionale de droguri şi au gestionat spălarea profiturilor ilicite", explică Europol.

Analiza conversațiilor criptate a permis identificarea structurii organizației și a persoanelor aflate în poziții de conducere.

Conform datelor prezentate de Europol, ancheta a dus la identificarea infrastructurii folosite de grupare și la urmărirea fluxurilor financiare provenite din activitățile ilegale.

„Anchetatorii au identificat membrii cheie ai reţelei, au cartografiat infrastructura sa criminală şi au urmărit fluxurile financiare legate de activităţile de trafic de droguri", precizează Europol.

De la debutul investigației au fost obținute rezultate importante:

42 de suspecți au fost investigați;

76 de locații au fost percheziționate;

au fost confiscate active provenite din infracțiuni în valoare estimată de 80 de milioane de euro.

Operațiunea a fost desfășurată în cadrul proiectului OTF LIMIT, care reunește autorități judiciare și de aplicare a legii din Belgia, Franța, Kosovo și Țările de Jos.

„Operaţiunea face parte dintr-un proiect operaţional structurat în cadrul OTF LIMIT, care reuneşte autorităţi de aplicare a legii din Belgia, Franţa, Kosovo şi Ţările de Jos, cu sprijinul Europol", se mai arată în comunicat.

Europol subliniază că rețelele de criminalitate organizată operează tot mai des în mai multe jurisdicții, iar colaborarea internațională rămâne esențială pentru identificarea liderilor și destructurarea completă a grupărilor.

Agenția europeană a facilitat schimbul de informații între statele implicate, a oferit suport analitic și a coordonat cooperarea internațională care a stat la baza acestei investigații.