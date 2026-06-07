Înaintea alegerilor parlamentare anticipate de duminică din Kosovo, fosta președintă a țării, Vjosa Osmani, avertizează că rezultatele ar putea determina dacă Pristina va rămâne pe calea cea bună pentru a adera la NATO și UE, potrivit Politico.

Vjosa Osmani l-a atacat pe actualul prim-ministru, Albin Kurti, a cărui realegere, a spus ea, ar putea pune în pericol traiectoria țării.

Osmani a fost președintele Kosovo între 2021 și aprilie anul trecut, când parlamentul național nu a reușit să-i aleagă succesorul, declanșând o criză constituțională.

„Viitorul Kosovo nu poate fi ținut ostatic de egoul politic”, a spus ea, acuzându-l pe Albin Kurti că îi înstrăinează pe aliații europeni și americani. Osmani i-a îndemnat pe alegători să aleagă, în schimb, un lider capabil să ia „deciziile corecte care ne vor... ancora ireversibil pe calea euro-atlantică”.

De la declararea unilaterală a independenței față de Serbia în 2008, Kosovo s-a chinuit să-și găsească locul în lume.

În timp ce Statele Unite și restul economiilor principale din G7 recunosc suveranitatea micii națiuni balcanice fără ieșire la mare, statele UE precum Grecia, Spania, România și Slovacia au refuzat să facă acest lucru, complicând obiectivul Priștinei de a adera atât la NATO, cât și la UE.

Potrivit lui Osmani, Kurti - care conduce partidul populist de stânga Vetëvendosje - a înrăutățit lucrurile.

Politicianul, care a ocupat pentru scurt timp funcția de prim-ministru în 2020, a fost reales în 2021, promițând să adopte reforme majore și să continue integrarea euro-atlantică, dar în timpul mandatului său, relațiile cu Bruxelles-ul și Washingtonul au fost tumultuoase.

După ce Kurti a instalat primari etnici albanezi în municipalitățile cu majoritate sârbă din nordul țării în 2023, oficialii occidentali au acuzat guvernul său de amplificarea tensiunilor etnice.

În loc să continue discuțiile de aderare cu țara, care a depus cerere oficială de aderare la UE în 2022, Bruxelles-ul a impus sancțiuni Kosovo pentru că nu a reușit să dezamorseze tulburările din municipalitățile afectate, care au fost zguduite de ciocniri violente.

Respectivele sancțiuni, care au dus la suspendarea ajutorului economic al UE către țară, au fost ridicate abia după alegerile locale de anul trecut.

Relația lui Kurti cu Washingtonul a fost la fel de dificilă.

În 2020, el a acuzat administrația președintelui american Donald Trump că lucrează la răsturnarea guvernului său pentru a obține un acord de schimb de teritorii cu Serbia.

Mai recent, însă, prim-ministrul a adoptat un ton mai conciliant, remarcându-se ca unul dintre puținii lideri globali care au aplaudat decizia SUA de a invada Venezuela și de a-l aresta pe președintele acesteia, Nicolás Maduro.

Osmani susține că deciziile și declarațiile politice controversate ale lui Kurti au subminat poziția Kosovo pe scena mondială. „Avea nevoie să construiască încredere și a făcut exact opusul”, a spus ea.

Osmani are multe motive să i se opună lui Kurti. La începutul acestui an, prim-ministrul, care a refuzat solicitările de comentarii, a refuzat să îi sprijine candidatura la realegere în parlament și, în schimb, a susținut nominalizări din propriul partid.

Însă, după ce niciunul dintre candidați nu a obținut voturile necesare, țara a intrat într-o criză care a dus în cele din urmă la votul anticipat de duminică.

Este puțin probabil ca alegerile parlamentare, care sunt la a treilea rundă în puțin peste un an, să rezolve situația politică internă complexă a Kosovo. Deși nu sunt disponibile sondaje fiabile, analiștii politici prevăd că partidul de guvernământ Vetëvendosje va obține din nou cele mai multe locuri, permițându-i lui Kurti să rămână prim-ministru.

Însă rămâne neclar cine va deveni președinte: niciun partid nu este așteptat să controleze majoritatea de două treimi din parlament necesară pentru alegerea unui nou șef de stat, ceea ce înseamnă că negocieri complexe sunt la orizont.

Osmani candidează pentru parlament la alegerile de duminică, dar este dornic să ocupe din nou președinția, ceea ce îi conferă titularului său puterea de a returna legislația parlamentarilor pentru reexaminare și de a numi personalități judiciare și administrative cheie.

Independentă, care anterior a fost membră de rang înalt a Ligii Democrate din Kosovo, de centru-dreapta, ea l-a acuzat pe Kurti că încearcă să consolideze puterea prin slăbirea președinției.

„El vrea să controleze toate instituțiile în întregime”, a spus ea, invocând eforturile de a instala „un președinte care este tăcut în străinătate și complet limitat în interior”.

Ea a mai spus că, după ani de negocieri neproductive mediate de UE, care au dus la puține progrese, Washingtonul ar trebui să își asume un rol mai direct în dialogul cu Belgradul.

„De fiecare dată când SUA s-au implicat, dialogul cu Serbia a avut mai mult succes”, a spus ea. „De fiecare dată când nu am avut atenția SUA, dialogul s-a blocat și a deraiat complet.”

Înfuriată de relația tensionată a lui Kurti cu Washingtonul, Osmani - unul dintre puținii lideri globali care au fost de acord să facă parte din controversata inițiativă a lui Trump, Consiliul Păcii - a prezentat viitorul Kosovo ca fiind inseparabil de alianța sa cu SUA.

„Vreau ca Kosovo să înceteze să ceară permisiunea de a exista”, a spus ea. „Și să înceapă să acționeze cu încrederea unui stat suveran.”