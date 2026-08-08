China și caracterul fabulos al Jocurilor Olimpice din 2008

China a fost portretizată la finalul secolului al XVIII-lea de Napoleon cu următoarele cuvinte: „Când China se va ridica, lumea va tremura”. Evident, când națiunile europene își descopereau potențialul de luptă pentru unire și independență, China imperială era afectată de colonialism. Abia Revoluția din 1911-1912, condusă de Sun Yat-sen a dus la terminarea istoriei imperiale și la proclamarea Republicii.

Au urmat războaiele chino-japoneze, conflictul dintre comuniști și Kuomintang, soldat cu proclamarea, la 1 octombrie 1949, a RP.Chineze. Treptat, China comunistă s-a impus în lume, A obținut locul în ONU la 25 octombrie 1971. România a ajutat la reluarea relațiilor chino-americane în 1972.

China a organizat Jocurile Olimpice de Vară de la Beijing din 2008 (8-24 august 2008), venind în istoria olimpică după marile performanțe ale URSS din 1980 de la Moscova și ale SUA din 1984 de la Los Angeles. Evident, China a urmărit o promovare a forței economice de care dispunea țara la momentul respectiv.

China a investit în 2008, peste 45 miliarde de dolari. Erau state ale lumii care nu aveau atâta valută în rezerva națională. Chinezii au trimis în arenele olimpice 639 sportivi din totalul de 10 708 sportivi. Americanii și rușii veneau pe locurile 2 și 3 cu 596, respectiv 467 sportivi. România, de exemplu, a avut 163 sportivi. China a pregătit 37 baze sportive din care 31 numai în Beijing. Aceste baze au permis desfășurarea a 302 probe. Au participat 204 state sau Comitete Olimpice Naționale. Femeile concurau la 127 probe, bărbații, la 165. Au fost și 10 probe mixte. În total, s-a concurat la 28 discipline sportive.

Stadionul Cuibul Păsării sau Stadionul Național din Beijing a costat 423 milioande dolari sau 2,9 miliarde yani. În perioada Olimpiadei din 2008, a găzduit 91 000 spectatori drept capacitate maxină, În prezent, este pregătit să primească 80 000 spectatori.

Cubul de Apă a fost cel mai mare complex acvatic din Asia. Aici au avut loc probele de înot ale competiției. La inaugurare, pe timpul Olimpiadei, a găzduit 17 000 spectatori. În prezent, poate găzdui 6 000 spectatori. Baza este un pătrat cu latura de 176 m, iar înîlțimea clădirii este de 31 m. Fațada a fost construită din peste 4.000 de panouri din ETFE. Acesta era un material plastic special care a imitat bulele de săpun, precum și structura celulară a apei. A costat 940 milioane yani sau 140 milioane de dolari.

În 2022, în perioada 4-2o februarie 2022, China a găzduit a XXIV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Cubul de Apă a devenit Cubul de Gheață, pentru competiția olimpică de curling.

China a dominat clar clasamentul pe medalii, la numărul de medalii de aur, asta deși SUA au avut la clasamentul genera 110 (36 medalii de aur, 38 argint, 36 bronz) medalii, iar China doar 100 (51 medalii de aur, 28 medalii de argint, 28 medalii de bronz). Pe locul al treilea, a fost Rusia cu 72 medalii (22 de aur, 21 argint, 29 de bronz ). România, cu 8 medalii în total, din care 4 de aur (la care se adaugă 1 de argint și 1 de bronz), a ocupat poziția 17.

Pentru sportul românesc, a fost cea mai slabă participare de după Jocurile Olimpice de la Melbourne din 1956. Dezastrul avea să vină în 2012, la Londra și în 2016, la Rio de Janeiro.