Primele bilete pentru Transylvania Open WTA 250 2027 vor fi puse în vânzare joi, 8 octombrie, de la ora 14:00, iar prețurile din etapa Early Bats pornesc de la 45 de lei. Turneul de tenis feminin de la Cluj-Napoca se va desfășura între 30 ianuarie și 6 februarie 2027, la BT Arena.

Organizatorii au pregătit pentru această primă etapă atât bilete pentru fiecare zi de competiție, cât și un număr limitat de abonamente. Cele mai ieftine bilete oferă acces după ora 17:00 în zilele de luni, marți și miercuri, în timp ce un abonament Early Bats costă 440 de lei.

În etapa Early Bats, prețurile diferă în funcție de zi și de tipul de acces.

Pentru luni, marți și miercuri, un bilet valabil pentru întreaga zi costă 55 de lei, iar accesul începând cu ora 17:00 costă 45 de lei.

Pentru zilele următoare, tarifele sunt mai ridicate. Biletul pentru joi costă 85 de lei, cel pentru vineri este 95 de lei, iar pentru sâmbătă, ziua finalelor, prețul ajunge la 160 de lei.

Biletele și abonamentele vor putea fi cumpărate online prin platforma oficială de ticketing Entertix.

Oferta cu tarife reduse este disponibilă într-un număr limitat. După epuizarea biletelor din etapa Early Bats, vor fi aplicate prețurile Regular.

Astfel, pentru luni, marți și miercuri, accesul pentru întreaga zi va costa 75 de lei, iar biletele valabile după ora 17:00 vor fi 55 de lei.

Pentru joi, prețul Regular va fi de 110 lei, în timp ce biletul pentru vineri va costa 130 de lei. Pentru ziua finalelor, tariful va ajunge la 220 de lei.

Când au loc calificările și meciurile din turneul principal

Transylvania Open 2027 va avea opt zile de competiție, iar primele meciuri sunt programate pentru 30 ianuarie, când vor începe calificările.

Ultimele partide din calificări se vor disputa pe 31 ianuarie, în aceeași zi urmând să înceapă și meciurile din primul tur al tabloului principal. Partidele din primul tur vor continua și pe 1 februarie.

Turul al doilea este programat pentru 2 și 3 februarie. Sferturile de finală vor avea loc pe 4 februarie, semifinalele pe 5 februarie, iar finalele sunt programate sâmbătă, 6 februarie 2027.

Biletele pentru sesiunile de calificări din 30 și 31 ianuarie vor fi puse în vânzare separat, în a doua parte a lunii ianuarie.

Meciurile Transylvania Open 2027 se vor disputa pe două terenuri amenajate în BT Arena: Terenul Central și Terenul 2.

Spectatorii care dețin bilete pentru Terenul Central vor avea acces și la Terenul 2, în limita locurilor disponibile. Pe terenul principal, locurile sunt alocate, în timp ce pe Terenul 2 accesul se face fără loc prestabilit.

Pentru ediția din 2027, organizatorii au anunțat și un număr limitat de abonamente care permit păstrarea aceluiași loc pe durata întregului turneu.

Transylvania Open este un turneu WTA 250 disputat pe hard, în sală, la BT Arena din Cluj-Napoca. Competiția a fost desemnată de jucătoare drept cel mai bun turneu WTA 250 din lume în 2022 și 2023.

De-a lungul edițiilor precedente, la Cluj-Napoca au evoluat jucătoare precum Simona Halep, Sorana Cîrstea, Emma Răducanu, Karolína Plíšková, Ana Bogdan, Gabriela Ruse, Jaqueline Cristian și Jasmine Paolini.

Lista câștigătoarelor turneului include nume precum Anett Kontaveit, în 2021, Anna Blinkova, în 2022, Tamara Korpatsch, în 2023, Karolína Plíšková, în 2024, Anastasia Potapova, în 2025, și Sorana Cîrstea, în 2026.