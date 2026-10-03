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Ilie Năstase, amintiri memorabile din carieră și farsa antologică făcută lui Adriano Panatta cu o pisică neagră

Ilie Năstase, amintiri memorabile din carieră și farsa antologică făcută lui Adriano Panatta cu o pisică neagră
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Din cuprinsul articolului

Ilie Năstase (80 de ani) a acordat un interviu publicației italiene Gazzetta Dello Sport, în care a rememorat momente pline de culoare și episoade savuroase din perioada sa de glorie. Primul lider din istoria clasamentului ATP este prezent în Italia, unde participă la Festivalul Sportului de la Trento, eveniment la care se află alături de o altă legendă a sportului românesc, Nadia Comăneci. Cu stilul său inconfundabil, fostul mare tenismen a mărturisit că stilul său de joc și comportamentul de pe teren i-ar fi adus numeroase penalizări în circuitul profesionist actual.

Ilie Năstase, amintiri memorabile din carieră și farsa antologică făcută lui Adriano Panatta cu o pisică neagră

În cadrul interviului, Ilie Năstase a explicat că atitudinea sa neconvențională a fost mereu dublată de performanțe de top la cel mai înalt nivel.

„Lumea își amintește de mine și pentru că făceam spectacol și agitație, dar doar asta nu este de ajuns: trebuia să și câștigi, iar eu câștigam. Odată, la Paris, un spectator mi-a strigat: «Nastase, faci cinema!». Am cerut microfonul și i-am replicat: «Idiotule, fac teatru!». Când am încercat o singură dată să joc foarte serios, n-am mai bătut pe nimeni. Am plătit multe amenzi la vremea mea, iar în tenisul de azi aș fi fost sancționat non-stop; acum nu mai ai voie nici măcar să-ți privești urât adversarul”, a povestit fostul sportiv.

Ilie Nastase

Ilie Nastase. Sursa foto: Arhiva EVZ

Răzbunarea cu pisica neagră împotriva lui Adriano Panatta

Printre amintirile evocate s-a numărat și o întâmplare amuzantă care îl are în centru pe rivalul și prietenul său italian, Adriano Panatta. Aflat la Monte Carlo, alături de un grup care se deplasa cu mai multe mașini, Panatta a frânat brusc și i-a obligat pe toți să se întoarcă din drum doar pentru că o pisică neagră îi tăiase calea. Episoadele superstitioase ale italianului au dus la un ocol de 20 de kilometri.

Fostul lider mondial a ținut minte momentul și a pregătit o răzbunare pe măsură chiar înaintea unei confruntări directe de dublu.

„I-am promis 500 de franci unui băiat pe nume Mabruk dacă îmi aduce o pisică complet neagră. Mi-a adus un pui, l-am ascuns în geantă și i-am dat drumul pe teren chiar înainte de start. Pisica s-a dus direct spre Adriano Panatta. Nu mai știa ce să facă și a început să strige nervos la mine. I-am învins clar, 6-0, 6-1.”

Palmares impresionant la simplu și la dublu

Pe lângă faima de mare showman pe terenul de tenis, Ilie Năstase a adunat rezultate remarcabile în marile turnee. În probele de simplu, românul are în palmares două titluri de Grand Slam, cucerite la US Open în 1972 și la Roland Garros în 1973, disputând în total cinci finale majore.

Performanțele sale au fost la fel de impresionante și în proba de dublu, unde a ajuns de asemenea în cinci finale de Grand Slam. A ridicat trofeul la Roland Garros în 1970, alături de Ion Țiriac, precum și la Wimbledon în 1973 și US Open în 1975, ambele alături de americanul Jimmy Connors. De asemenea, a fost finalist la Roland Garros în două rânduri, în 1966 alături de Ion Țiriac și în 1973 alături de Jimmy Connors.

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